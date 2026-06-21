Irán envía a su canciller a Suiza para exigir a EUA el acuerdo

De acuerdo con el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, en Suiza se exigirá el cumplimiento de los compromisos pactados

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, viajó este sábado a Suiza para exigir a Estados Unidos el cumplimiento del memorando de entendimiento que Teherán considera vulnerado por los ataques de Israel en el sur del Líbano.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, en Suiza se llevarán a cabo conversaciones centradas en exigir el cumplimiento de los compromisos pactados, aunque sin avanzar hacia una negociación de un acuerdo definitivo en esta etapa.

Irán condiciona el diálogo al cumplimiento del pacto

El vocero iraní afirmó que las negociaciones formales solo podrán iniciar una vez que se cumplan plenamente las obligaciones del memorando, en particular el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el conflicto en el Líbano.

Señaló que la primera cláusula del acuerdo es fundamental y acusó a la otra parte de no haber cumplido su compromiso de frenar las acciones militares de su aliado israelí en la región.

"Si una parte de los compromisos de la otra parte no se ejecuta, el conjunto del memorando de entendimiento se verá afectado", advirtió Bagaei, quien reiteró la postura de "compromiso por compromiso" de Teherán.

Advertencias y tensión regional

El portavoz del Ministerio de Exteriores insistió en que Irán no renunciará a sus exigencias y advirtió que adoptará medidas si la otra parte no cumple lo acordado.

En paralelo, las Fuerzas Armadas iraníes denunciaron la violación del acuerdo provisional de paz tras los ataques israelíes en el sur del Líbano y anunciaron el cierre del estrecho de Ormuz como primera respuesta.

El Cuartel General Central Jatam al Anbiya señaló que el cierre del paso marítimo responde al incumplimiento de la primera cláusula del memorando por parte de Estados Unidos y a la continuidad de los ataques en territorio libanés.

Asimismo, la Guardia Revolucionaria advirtió a los buques que eviten aproximarse al estrecho, al señalar que su seguridad podría verse comprometida.

Los ataques israelíes contra el sur del Líbano continuaron este sábado y dejaron al menos siete personas muertas, en una nueva violación del alto el fuego anunciado previamente por fuentes oficiales estadounidenses e israelíes.

Tras estos hechos, Irán suspendió las negociaciones previstas con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo definitivo sobre su programa nuclear, sin que hasta ahora se haya fijado una nueva fecha para el diálogo.