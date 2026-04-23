Irán dice que negociará con EUA cuando existan condiciones

Teherán reiteró este miércoles que no acudirá a nuevas rondas de diálogo mientras persista el bloqueo naval de sus puertos

Irán afirmó este miércoles que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las “condiciones necesarias y razonables” y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.

Así respondió el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la pregunta de si Teherán se reunirá de nuevo con Estados Unidos para negociar un fin a la guerra tras la incertidumbre de los últimos días acerca de una reunión hoy en Pakistán que no llegó a celebrarse.

El diplomático afirmó que actuaremos “cuando lleguemos a la conclusión de que existen las condiciones necesarias y razonables”, pero no explicó cuáles son esas condiciones.

Sí subrayó que en cualquier caso las negociaciones buscarán “materializar los intereses nacionales y consolidar los logros del pueblo iraní al frustrar los objetivos maliciosos de sus enemigos”.

Acerca de la extensión del alto el fuego indefinido que anunció ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, Bagaei dijo que “la República Islámica de Irán no fue quien inició esta guerra” y que sus acciones han sido en “legítima defensa frente a la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista (Israel)”.

Desde el anuncio de ayer de Trump no se había pronunciado ninguna autoridad política iraní y los comentarios de Bagaei son vagos por el momento.

En medio del silencio político, la Guardia Revolucionaria iraní anunció hoy el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz por "operar sin los permisos necesarios" y que han sido conducidos a la costa de Irán, en lo que supone una escalada.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos se encuentran estancadas tras días de incertidumbre sobre si las delegaciones lideradas por JD Vance y el iraní Mohamed Baqer Qalibaf se volverían a sentar en Islamabad tras el primer contacto directo el pasado 11 y 12 de abril.

Teherán reiteró este miércoles que no acudirá a nuevas rondas de diálogo mientras persista el bloqueo naval de sus puertos, una medida que Washington mantiene vigente pese a la extensión del alto el fuego.

Irán, a su vez, ha mantenido prácticamente bloqueado el estratégico estrecho por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.