Irán desmiente a Trump por caso de suspensión de ejecuciones

Trump afirmó frenar la ejecución de ocho mujeres en Irán, pero Teherán negó el hecho y acusó a la desinformación en medio de nuevas tensiones diplomáticas

El cruce de versiones entre Washington y Teherán volvió a tensar el escenario internacional.

Y es que este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que logró frenar la ejecución de ocho mujeres iraníes, afirmación que fue desmentida de inmediato por Irán.

A través de su red social, Truth Social, el mandatario estadounidense se atribuyó el mérito de la supuesta suspensión de las condenas, al señalar que el gobierno iraní atendió su solicitud directa.

“Agradezco enormemente que Irán, y sus líderes, hayan respetado mi petición”, escribió, al tiempo que calificó el hecho como “muy buenas noticias”.

Trump incluso detalló que, según la información que recibió, cuatro de las mujeres serían liberadas de inmediato y las otras cuatro enfrentarían penas menores de prisión. Sin embargo, esta versión fue rápidamente desmentida desde Teherán.

El poder judicial iraní rechazó esta versión y aseguró que se trata de información falsa.

En declaraciones difundidas por medios oficiales, las autoridades afirmaron que el presidente “fue engañado una vez más por noticias falsas”, desacreditando cualquier intervención externa en decisiones judiciales del país.

Este episodio se da en medio de un contexto de alta tensión diplomática, donde ambas naciones mantienen una relación marcada por la desconfianza y los señalamientos cruzados.

En paralelo, Trump dejó abierta la posibilidad de reactivar las negociaciones con Irán, al señalar que podrían retomarse conversaciones en Pakistán en los próximos días.

La eventual reanudación del diálogo se perfila como un nuevo capítulo en una relación bilateral que oscila entre la confrontación y los intentos intermitentes de entendimiento.