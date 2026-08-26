Irán desafía nuevas sanciones de EUA: 'No tendrán éxito'

El ministro de Economía iraní aseguró que Teherán está preparado para enfrentar la “Operación Paria Económico” anunciada por Washington

El ministro de Economía iraní, Alí Madanizadeh, afirmó que su país ya había previsto los planes de Washington y se encuentra preparado para hacerles frente.

“El Gobierno está plenamente preparado para que estos acontecimientos tengan lugar”, señaló el funcionario, quien aseguró que Estados Unidos “descubrirá que no tendrá éxito bajo ninguna circunstancia”.

Madanizadeh sostuvo que las sanciones internacionales ya fueron utilizadas anteriormente contra Irán y, según su postura, no consiguieron romper los vínculos económicos del país.

Las declaraciones se producen un día después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunciara la estrategia denominada “Operación Paria Económico”.

El plan contempla imponer sanciones a países y entidades que continúen cooperando con Irán, medida que el Gobierno iraní considera ilegal.

De acuerdo con medios estadounidenses, Bessent no detalló medidas concretas e inmediatas durante el anuncio de la nueva estrategia de presión económica contra Teherán.