Irán da recomendaciones para que buques eviten las minas en Ormuz

El tráfico comenzó a reanudarse con cautela el miércoles en el estrecho, después de registrar caídas drásticas de hasta el 97 % tras el inicio de la guerra

La Guardia Revolucionaria iraní (CGRI) difundió este jueves un mapa con rutas alternativas de tránsito en el estrecho de Ormuz, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donad Trump, aceptara el plan de diez puntos presentado por Teherán y comenzara un alto al fuego de dos semanas entre ambos países.

"Debido a la guerra que se desató el pasado 28 de febrero y a la existencia de 'varios tipos de minas antibuque' en la zona, los embarques que pasen por el estrecho 'deberán coordinarse con la CGRI y, hasta nuevo aviso, usar los caminos alternativos para el tránsito', según la agencia Tasnim, cercana al cuerpo de élite de las fuerzas armadas iraníes.

Medios persas explicaron que habrá una ruta de entrada y otra de salida. La primera partirá del mar de Omán hacia el norte, hasta la isla Larak y de ahí al golfo Pérsico. Mientras que la segunda hará el mismo recorrido pero en sentido inverso, ambas según un mapa que compartió Tasnim en Telegram.

El tráfico comenzó a reanudarse con cautela el miércoles en el estrecho de Ormuz, después de registrar caídas drásticas de hasta el 97 % tras el inicio de la guerra, luego de que EUA e Irán acordaran una tregua de dos semanas que permitirá el “paso seguro” por la vía.

Sin embargo, Teherán anunció la misma jornada que interrumpiría la navegación de los buques petroleros como respuesta a los masivos bombardeos sorpresa que Israel lanzó contra el Líbano, una información que ha negado la Casa Blanca.

Horas antes del acuerdo, Teherán subrayó que su plan prevé un "protocolo de seguridad" para garantizar el "control" iraní de este tránsito estratégico, por el que antes de la guerra pasaba cerca del 20 % de las energías fósiles mundiales.

La reapertura de Ormuz ha sido una demanda de la comunidad internacional y, en especial, de Trump, que ha amenazado reiteradamente a Irán con atacar y “arrasar” sus centrales eléctricas y sus puentes si no reabre el estrecho.