Irán critica a EUA por frenar negociaciones de paz

Pezeshkian criticó lo que describió como violaciones constantes y un comportamiento coercitivo por parte de Estados Unidos durante el proceso de negociación

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, puso en duda este domingo el compromiso de Estados Unidos en las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio, al señalar que la postura de Washington ha estado marcada por una retórica que calificó como amenazante.

El pronunciamiento se dio durante una conversación telefónica con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en la que el mandatario iraní agradeció el respaldo de ese país a los esfuerzos diplomáticos que se han llevado a cabo en Islamabad.

Irán cuestiona postura de Washington

Pezeshkian criticó lo que describió como violaciones constantes y un comportamiento coercitivo por parte de Estados Unidos durante el proceso de negociación y en el contexto del alto el fuego.

En ese sentido, advirtió que este tipo de acciones podrían tener consecuencias para la estabilidad regional y global, en un momento en el que se busca reducir las tensiones en la zona.

El mandatario también señaló que medidas como restricciones marítimas contra Irán, sumadas al tono de los mensajes desde Washington, han incrementado las dudas sobre la voluntad real de alcanzar un acuerdo.

Exigencias de EUA y freno a las conversaciones

Por su parte, Estados Unidos ha planteado diversas condiciones dentro del diálogo, entre ellas demandas relacionadas con el estrecho de Ormuz y el programa de enriquecimiento nuclear iraní, el cual se busca limitar por un periodo prolongado.

Además, se ha solicitado a Teherán comprometerse a no desarrollar armas nucleares, uno de los puntos centrales en la agenda bilateral.

En medio de este escenario, la administración estadounidense decidió cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad, donde se contemplaba una nueva ronda de conversaciones mediadas por Pakistán.

Señales de tensión y falta de avances

La suspensión de este encuentro ocurrió poco después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, abandonara la capital pakistaní sin que se reportaran avances significativos en las negociaciones.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido una postura firme respecto al proceso, al señalar que no ha considerado extender el alto el fuego declarado recientemente.

"Negociaré con quienquiera que esté al cargo. Ellos no parecen saberlo. Están peleando entre ellos. Principalmente, creo que se están peleando para no ser líder, porque nos hemos cargado a dos niveles de su cúpula. Si quieren pueden llamarme. Nosotros tenemos todas las cartas. Hemos ganado en todo", añadió el republicano.

El contexto actual refleja un escenario de tensiones persistentes, en el que las diferencias entre ambas naciones continúan dificultando la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo que permita estabilizar la región.