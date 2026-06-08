Irán confirma daños parciales tras ataque israelí

Aunque las autoridades iraníes hablaron de daños parciales, el ataque expone la vulnerabilidad de complejos industriales clave

Autoridades de la provincia iraní de Juzestán confirmaron que un ataque del Ejército israelí alcanzó el complejo petroquímico de Mahshahr, ubicado en el suroeste de Irán, y provocó daños parciales en algunas áreas de la instalación.

De acuerdo con la información difundida por medios oficiales iraníes, la compañía petroquímica Karun fue impactada por proyectiles durante la ofensiva israelí, sin que hasta el momento se haya reportado una destrucción total del complejo.

Ataque impacta infraestructura petroquímica en Juzestán

El encargado de seguridad de Juzestán informó que las instalaciones fueron alcanzadas por proyectiles que causaron afectaciones en partes del complejo, por lo que las autoridades iniciaron una evaluación de los daños.

El complejo de Mahshahr forma parte de una zona estratégica para la industria petroquímica iraní, por lo que el ataque eleva la preocupación sobre el alcance que podría tener la escalada militar en infraestructura energética del país.

Poco antes de la confirmación iraní, el Ejército israelí informó que sus Fuerzas Aéreas habían atacado varios objetivos dentro del complejo petroquímico situado en el suroeste de Irán.

El ataque se produjo en medio del fuego cruzado entre Irán e Israel que comenzó la noche del domingo, después de que Teherán lanzara misiles contra territorio israelí en represalia por el bombardeo israelí a Beirut horas antes.

Israel reportó posteriormente ataques contra zonas del oeste y centro de Irán, mientras que Irán lanzó una nueva oleada de misiles durante la mañana del lunes contra territorio israelí, sin que se reportaran personas heridas.

La tensión regional aumentó también después de que los hutíes de Yemen lanzaran un misil hacia territorio israelí, proyectil que fue interceptado por los sistemas de defensa.

La confirmación de daños en una instalación petroquímica iraní añade un nuevo componente de riesgo a la crisis, debido al peso que tiene Irán en la producción regional de hidrocarburos y productos petroquímicos.

Aunque las autoridades iraníes hablaron de daños parciales, el ataque expone la vulnerabilidad de complejos industriales clave en caso de que el conflicto continúe escalando.

La región mantiene especial atención sobre posibles afectaciones a instalaciones energéticas y rutas estratégicas, ante el impacto que una confrontación prolongada podría tener en los mercados internacionales.

Trump busca evitar nueva escalada regional

Con la tensión en máximos desde el cese del fuego alcanzado en abril, el presidente estadounidense Donald Trump intentó sin éxito frenar la intención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de responder militarmente a Irán.

El objetivo de Washington era evitar que una nueva escalada complicara las negociaciones con Teherán para poner fin a la guerra y reducir el riesgo de una confrontación más amplia en Oriente Medio.

Mientras continúan los ataques cruzados, las autoridades iraníes mantienen la revisión de los daños en Mahshahr y la región permanece en alerta ante nuevos movimientos militares.