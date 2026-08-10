Irán condiciona reapertura de Ormuz a exigencias a EUA

Teherán exige a Estados Unidos levantar sanciones, retirar fuerzas y compensar daños antes de permitir la reapertura del estrecho de Ormuz

Irán presentó una lista de seis exigencias que, según sus autoridades, Estados Unidos debe cumplir antes de que Teherán permita nuevamente el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohamad Baqer Zolgadr, afirmó que el paso marítimo permanecerá cerrado mientras Washington no modifique su comportamiento hacia la República Islámica.

Entre las condiciones planteadas se encuentran el levantamiento del bloqueo naval contra Irán, el fin de las sanciones y la liberación de activos iraníes que permanecen bloqueados.

Irán exige compensaciones y el retiro de tropas

Teherán también reclama una compensación por los daños que, según su gobierno, fueron ocasionados durante lo que califica como dos guerras impuestas contra el país.

La lista incluye además el cese de las amenazas contra Irán, el fin de las operaciones militares estadounidenses contra el país y sus aliados regionales en Líbano, Palestina, Yemen e Irak.

Otra de las exigencias contempla la retirada de las fuerzas militares estadounidenses desplegadas alrededor de Irán.

Zolgadr sostuvo que estas condiciones representan las demandas del pueblo iraní y aseguró que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional no dará marcha atrás ni en el ámbito militar ni en las negociaciones.

Irán busca acuerdo con Omán sobre la navegación

Las declaraciones del funcionario se produjeron después de que otras autoridades iraníes tambiénvincularan la reapertura del estrecho con un acuerdo con Estados Unidos.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, condicionó la reapertura a que Washington compense las supuestas violaciones del memorando de entendimiento firmado en junio.

El funcionario también informó que Irán se encuentra cerca de alcanzar un acuerdo con Omán sobre el mecanismo jurídico para gestionar el paso marítimo y establecer las rutas de navegación por el estrecho.

Guardia Revolucionaria mantiene postura de Teherán

El portavoz de la Guardia Revolucionaria, general Hosein Mohebí, señaló que la reapertura de Ormuz dependerá de que Estados Unidos acepte completamente las condiciones planteadas por Teherán y deje de interferir en las negociaciones regionales.

Por su parte, Omán calificó de positivas las conversaciones que mantiene con Irán sobre la navegación en el estrecho, aunque advirtió que los ataques contra embarcaciones podrían afectar el desarrollo de las negociaciones.

La postura de Omán se conoció después de que Emiratos Árabes Unidos acusara a Irán de atacar un buque cisterna perteneciente a la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi, ADNOC, en aguas del estrecho.

Hasta el momento de la información proporcionada, Teherán no se había pronunciado sobre esa acusación.

Irán anunció a mediados de julio un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, por donde antes del inicio de la guerra transitaba aproximadamente el 20 por ciento del crudo mundial.

La medida ocurrió en medio de ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos. En respuesta, Washington restableció el bloqueo naval sobre puertos y embarcaciones iraníes.

El bloqueo provocó la interrupción de las negociaciones entre ambos países en el marco del memorando de entendimiento para la paz firmado el 17 de junio, mientras continúa la disputa sobre las condiciones necesarias para reactivar la navegación por esta estratégica vía marítima.