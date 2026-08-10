Irán condiciona diálogo con EUA al fin de violaciones

Irán descartó reanudar negociaciones con Estados Unidos mientras Washington no cumpla el memorando de junio y no compense sus incumplimientos

Irán descartó por ahora retomar las negociaciones con Estados Unidos y condicionó cualquier nuevo acercamiento al cumplimiento del memorando de entendimiento firmado en junio, así como a la compensación por los compromisos que, según Teherán, Washington ha incumplido.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este domingo que actualmente no existe ningún proceso de negociación entre ambos países. Señaló que la postura de Irán se mantendrá mientras continúen las violaciones estadounidenses al acuerdo.

“Ahora no tenemos ninguna negociación con Estados Unidos”, declaró Araqchí ante periodistas, según informó la agencia Tasnim.

Irán no ve condiciones para retomar las conversaciones

El jefe de la diplomacia iraní sostuvo que la reanudación del diálogo dependerá de que Washington ponga fin a los incumplimientos del memorando y repare las consecuencias de sus acciones.

Araqchí reconoció, sin embargo, que distintos intermediarios continúan trabajando para encontrar una vía que permita volver a establecer negociaciones entre Teherán y Washington.

En paralelo, el canciller iraní informó que las conversaciones con Omán para establecer una nueva ruta marítima se encuentran en su etapa final.

Acuerdo con Omán no implica abrir el estrecho de Ormuz

Araqchí aclaró que un eventual acuerdo con Omán no significaría automáticamente la reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.

El ministro explicó que especialistas trabajan actualmente en el diseño de las nuevas rutas marítimas. El acuerdo determinará los recorridos que podrán utilizarse una vez que se cumplan las condiciones establecidas para permitir nuevamente la navegación por el estrecho.

“Esto no significa que se vaya a abrir el estrecho de Ormuz”, afirmó el funcionario, quien insistió en que su reapertura está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos.

Las condiciones de Irán para reabrir Ormuz

La postura iraní quedó acompañada este sábado por una lista de seis exigencias presentada por Mohamad Baqer Zolgadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

Entre las condiciones planteadas a Estados Unidos se encuentran el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones, la liberación de los activos iraníes bloqueados y el pago de reparaciones de guerra.

También se exige el cese de las amenazas contra Irán y de las operaciones militares contra el país y sus aliados regionales en Líbano, Palestina, Yemen e Irak.

La lista incluye además la retirada de las fuerzas militares estadounidenses desplegadas alrededor de Irán.

Irán anunció a mediados de julio un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que antes de la guerra circulaba el 20 % del crudo mundial, en medio de una escalada de ataques cruzados con Estados Unidos.

Como respuesta, Washington restableció el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes. Esta medida provocó la interrupción de las negociaciones entre ambos países, que se desarrollaban bajo el memorando de entendimiento para la paz firmado el 17 de junio.

Por ahora, Teherán mantiene su negativa a reanudar el diálogo mientras considera que Estados Unidos no ha cumplido los compromisos establecidos en el memorando.