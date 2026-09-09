Irán capturó un 'avanzado' dron submarino de Estados Unidos

En la última semana se ha intensificado la guerra entre Estados Unidos e Irán, con ataques estadounidenses contra territorio y buques iraníes

La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes que ha capturado un submarino no pilotado "avanzado" de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

"Las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria han capturado uno de los submarinos no tripulados más modernos e inteligentes del ejército terrorista estadounidense a la entrada del estrecho de Ormuz", indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por medios iraníes.

La captura del dron submarino se produjo en “una compleja operación de inteligencia al amanecer”, añadió la fuente.

“Este buque submarino inteligente incorpora la tecnología más avanzada del mundo en el campo de la exploración submarina y fue entregado a la flota del ejército terrorista estadounidense en 2025”, aseguró la Guardia Revolucionaria.

La televisión estatal iraní identificó el submarino como un Dive-LD, de 5.8 metros de largo, un peso de tres toneladas y la capacidad para operar a profundidades de hasta 6,000 metros durante 10 días.

En la última semana se ha intensificado la guerra entre Estados Unidos e Irán, con ataques estadounidenses contra territorio y buques iraníes y el bombardeo como respuesta por parte de Teherán de objetivos y barcos estadounidenses en Oriente Medio, todo ello en medio del pulso por el control de Ormuz.