Irán autoriza 32 buques en Ormuz y refuerza control

La Guardia Revolucionaria de Irán informó este lunes que 32 buques atravesaron en las últimas 24 horas el estrecho de Ormuz tras recibir autorización oficial

La Guardia Revolucionaria de Irán informó este lunes que 32 buques atravesaron en las últimas 24 horas el estrecho de Ormuz tras recibir autorización oficial, elevando a 182 el total de embarcaciones que han cruzado la vía marítima en los últimos seis días.

Según un comunicado difundido por la agencia Tasnim, entre las embarcaciones autorizadas se encontraban cinco superpetroleros, que habrían tenido prioridad en el tránsito por este corredor estratégico clave para el comercio energético mundial.

El organismo militar iraní, responsable de la supervisión del área, aseguró que los buques solo pueden cruzar tras recibir permiso previo, en un contexto de restricciones parciales impuestas desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos en febrero.

Un paso estratégico bajo control militar

El estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles del planeta, conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es vital para el transporte global de petróleo.

Antes del conflicto, por esta vía transitaba aproximadamente una quinta parte del crudo mundial.

Aunque las autoridades iraníes no han detallado la bandera de los buques, medios estatales han señalado que la mayoría de las embarcaciones autorizadas pertenecerían a países del sudeste asiático con relaciones cercanas a Teherán.

Impacto en el comercio y la energía

El control parcial del paso ha generado incertidumbre en los mercados energéticos y ha contribuido a un aumento en los precios de los combustibles, en medio de negociaciones internacionales para estabilizar la región.

El Ministerio de Exteriores iraní, a través de su portavoz Ismail Bagaei, indicó además que Irán y Omán trabajan en la creación de un mecanismo conjunto para garantizar el tránsito seguro en la zona, que incluiría un sistema de pagos por servicios de navegación, aunque Teherán rechaza que se trate de un peaje formal.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional debido al papel crítico del estrecho de Ormuz en el suministro energético global y a la volatilidad del escenario geopolítico en Medio Oriente.