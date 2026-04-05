Irán ataca Israel 'minutos después' del discurso de Trump

Israel activó sus defensas ante la nueva ofensiva iniciada después de que Trump afirmara que las capacidades militares iraníes fueron 'diezmadas'

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara durante su discurso de este miércoles que las capacidades militares de Irán habían sido "diezmadas", Israel volvió a ser el objetivo de nuevos ataques iraníes.

La información de estos nuevos ataques fue dada a conocer por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que aseguran que sus sistemas de defensa están operando para "interceptar la amenaza".

Esta información también fue confirmada por medios iraníes.

Según la agencia de noticias Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, esta nueva ola de ataques en contra de Israel se comenzó "minutos después" de que Trump hablara sobre la destrucción de las capacidades militares iraníes.

Durante su discurso sobre la guerra en Medio Oriente, Trump presumió de importantes avances desde que Washington y Tel Aviv comenzaron a realizar ataques contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.

"En estas últimas cuatro semanas, nuestras fuerzas armadas han logrado victorias rápidas, decisivas y abrumadoras en el campo de batalla; victorias como pocas personas han visto jamás", dijo el republicano, que insistió en subrayar nuevamente que los ataques de Estados Unidos han logrado que Irán esté militarmente "diezmado".