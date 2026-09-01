Irán ataca bases en Jordania tras bombardeo de EUA en Larak

La ofensiva en Larak fue la primera acción militar estadounidense conocida contra territorio iraní desde finales de julio

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció que lanzó misiles balísticos contra dos instalaciones militares en Jordania utilizadas por fuerzas estadounidenses, en respuesta al bombardeo realizado horas antes por Washington sobre la isla iraní de Larak.

La operación tuvo como objetivos las bases de Al Azraq y King Hussein. Teherán aseguró haber ocasionado “grandes daños”, aunque hasta el momento no existe confirmación independiente de impactos directos en las instalaciones ni se han reportado bajas estadounidenses.

Jordania intercepta ocho misiles iraníes

Las Fuerzas Armadas jordanas informaron que sus sistemas de defensa aérea detectaron e interceptaron ocho misiles que ingresaron al espacio aéreo del país durante la madrugada de este lunes.

Los reportes iniciales indicaron que la mayoría de los proyectiles fue destruida antes de alcanzar sus objetivos y que no se registraron daños significativos. Las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevos lanzamientos.

Al Azraq, conocida también como la base aérea Muwaffaq Salti, y King Hussein son instalaciones de Jordania que albergan o son utilizadas por personal y aeronaves de Estados Unidos. Por esta razón, la Guardia Revolucionaria las identificó como bases estadounidenses.

🇮🇷🇯🇴 | Irán dispara misiles balísticos contra la base aérea estadounidense en Jordania. pic.twitter.com/7rMSvYbP4J — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 31, 2026 Bombardeo en Larak desata la represalia El ataque iraní ocurrió después de que fuerzas estadounidenses bombardearan dos lanzadores de la Guardia Revolucionaria en la isla de Larak, ubicada en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos sostuvo que los equipos estaban siendo preparados para disparar cohetes cargados con minas marítimas hacia este corredor estratégico, por lo que la operación buscó impedir nuevas amenazas contra la navegación internacional. La Guardia Revolucionaria afirmó que el bombardeo dejó militares y civiles muertos y heridos, pero no proporcionó una cifra precisa. Tampoco existe hasta ahora un balance verificado de víctimas por la ofensiva. Un portavoz iraní calificó el ataque como una “agresión terrorista” y aseguró que Washington sería “castigado”, advertencia que precedió al lanzamiento de los misiles hacia territorio jordano. Escala nuevamente la tensión en el estrecho de Ormuz La ofensiva en Larak fue la primera acción militar estadounidense conocida contra territorio iraní desde finales de julio y rompió varias semanas de relativa pausa en los ataques directos. El intercambio vuelve a colocar en el centro de la tensión al estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula cerca del 20 por ciento del petróleo comercializado a nivel mundial. La zona mantiene un tránsito reducido debido al conflicto y a la presencia de minas y operaciones militares. Hasta el momento, lo confirmado es que Irán lanzó los proyectiles como represalia y Jordania interceptó ocho de ellos. Las afirmaciones iraníes sobre daños importantes en Al Azraq y King Hussein todavía no han sido comprobadas.