Irán asegura que ataques a EUA causaron graves daños

Teherán afirmó que sus misiles y drones dañaron instalaciones y equipo militar de Estados Unidos y dejaron muertos y heridos entre sus fuerzas

Irán afirmó que sus ataques con misiles y drones contra bases de Estados Unidos en la región provocaron daños significativos en infraestructura, instalaciones, armas y equipos militares, además de causar la muerte o heridas a un número considerable de comandantes y soldados estadounidenses.

La información fue difundida por Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, considerado el máximo comando operativo de las Fuerzas Armadas de Irán.

El funcionario señaló que las acciones de Estados Unidos ocurrieron después de sus “fracasos consecutivos en la guerra de imposición” contra Irán. Bajo ese argumento, las Fuerzas Armadas iraníes justificaron el lanzamiento de misiles y drones contra instalaciones estadounidenses ubicadas en distintos puntos de la región.

De acuerdo con el comunicado, la operación iraní respondió a lo que Zolfaghari describió como una agresión aérea y bombardeo contra puntos militares y civiles en el sur de Irán, asegurando que dichos ataques provocaron la muerte de personas inocentes en esa región.

Por su parte, el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya aseguró que los ataques iraníes consiguieron afectar instalaciones utilizadas por las fuerzas estadounidenses, abarcando infraestructura, instalaciones militares, armas y equipos, así como provocar la muerte o lesiones de un número considerable de comandantes y soldados estadounidenses sin dar una cifra específica.

Por último, Zolfaghari advirtió que la continuidad de las acciones estadounidenses en la región provocará respuestas más duras, amplias y devastadoras y que "cualquier país que coopere con el Ejército agresor de Estados Unidos debe aceptar sus peligrosas consecuencias".