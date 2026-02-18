Irán anuncia un 'entendimiento' con EUA tras negociaciones

Irán y Estados Unidos alcanzaron un consenso sobre los 'principios directores' de un posible acuerdo nuclear durante una segunda ronda de negociaciones

Irán afirmó este martes que logró con Estados Unidos un entendimiento general sobre las bases de un eventual acuerdo nuclear, tras la segunda ronda de conversaciones celebrada en Ginebra, Suiza.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, informó que ambas delegaciones coincidieron en una serie de “principios directores” que servirán como fundamento para la redacción de un posible texto.

“Hemos alcanzado un acuerdo general sobre una serie de principios directores, sobre los cuales basaremos la redacción de un posible texto de acuerdo”, declaró al término del encuentro. No obstante, el canciller subrayó que este avance no implica un acuerdo inmediato. “Cuando se llega a la redacción del texto, el trabajo se vuelve más difícil”, puntualizó.

Segunda ronda “más seria”

Araqchí calificó esta ronda como más sustancial que la celebrada el 6 de febrero en Mascate, Omán, donde hubo “avances positivos”.

Por parte de Estados Unidos participaron el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, con mediación del gobierno omaní.

Las conversaciones representan el segundo acercamiento formal entre Teherán y Washington desde la reanudación del diálogo nuclear, en un contexto de elevada tensión regional.

Líneas rojas de Teherán

Irán reiteró que no aceptará el “enriquecimiento cero” de uranio ni limitará su programa de misiles balísticos, como exige Washington, al considerar que ello comprometería su capacidad defensiva.

El líder supremo iraní, Ali Jameneí, insistió en que contar con armamento disuasorio es “necesario y obligatorio” y afirmó que Estados Unidos no logrará debilitar a la República Islámica.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado que un “cambio de régimen” en Teherán podría ser positivo, mientras Washington mantiene la advertencia de una posible intervención militar si no se alcanza un acuerdo.

En paralelo a las conversaciones, autoridades iraníes anunciaron el cierre temporal de partes del estrecho de Ormuz debido a maniobras navales de la Guardia Revolucionaria.

El estrecho es una vía estratégica por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Teherán ha amenazado en el pasado con bloquearlo en caso de ataque, una medida que podría disparar los precios internacionales del crudo.