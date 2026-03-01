Irán anuncia ataques contra Israel y 27 bases militares de EUA

El Ministerio de Defensa catarí señaló posteriormente que logró interceptar con éxito hasta 18 misiles balísticos dirigidos hacia distintas zonas del país

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó este domingo que lanzó ataques contra 27 bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio, además de objetivos estratégicos en Israel, como respuesta a la muerte del ayatolá Ali Jameneí.

De acuerdo con la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, la operación incluyó instalaciones estadounidenses sin detallar su ubicación y posiciones militares israelíes, entre ellas en Tel Aviv.

Israel reporta nueva oleada de misiles

El Ejército israelí notificó en un comunicado el lanzamiento de una nueva serie de misiles contra su territorio, por lo que instruyó a la población a permanecer en espacios protegidos hasta nuevo aviso.

La cadena Al Jazeera reportó que alrededor de las 7:40 hora local (4:40 GMT) se escucharon al menos 11 explosiones en Doha, capital de Catar, según testimonios de residentes.

El Ministerio de Defensa catarí señaló posteriormente que logró interceptar con éxito hasta 18 misiles balísticos dirigidos hacia distintas zonas del país.

Alertas en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos

El mismo medio informó que se activaron sirenas de emergencia en Kuwait y que también se registraron explosiones en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

En declaraciones difundidas por la agencia estatal IRNA, el presidente del Parlamento iraní afirmó:

"Nos vengaremos de los estadounidenses e israelíes. Han traspasado nuestra línea roja. Les asestaremos golpes tan terribles que implorarán clemencia".

Confirman muerte del líder supremo iraní

Las autoridades iraníes confirmaron la muerte del ayatolá Ali Jameneí y anticiparon un castigo “duro y decisivo”, en lo que describieron como la mayor operación militar de su historia reciente contra intereses de Estados Unidos e Israel.

La ofensiva conjunta comenzó la madrugada del sábado con ataques dirigidos a objetivos en Teherán, así como en otras ciudades como Tabriz e Isfahán.

Más de 200 muertos tras los ataques

Según estimaciones de la Media Luna Roja, los bombardeos acumulaban más de 200 personas fallecidas hasta el momento.

Desde el inicio de la ofensiva, Irán ha respondido con ataques dirigidos a países aliados de Estados Unidos en la región, entre ellos Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, donde existen instalaciones militares estadounidenses.

La escalada militar mantiene en alerta a varios países de Oriente Medio ante el riesgo de una expansión mayor del conflicto.