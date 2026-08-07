Irán amenaza con represalias si EUA vuelve a atacar su territorio

Teherán advirtió que podría atacar infraestructura energética y objetivos estratégicos del Golfo ante una nueva ofensiva estadounidense

Irán advirtió a varios países del Golfo que responderá contra infraestructura energética y otros objetivos estratégicos de la región si Estados Unidos realiza nuevos ataques contra su territorio, informó Reuters con base en fuentes anónimas.

Las advertencias fueron transmitidas mediante contactos diplomáticos de alto nivel, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara el pasado 28 de julio con atacar la red energética y otras infraestructuras iraníes.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, habría comunicado el mensaje a sus homólogos de Arabia Saudita, Catar, Turquía y Pakistán, a quienes pidió utilizar su influencia para evitar una nueva escalada del conflicto.

Irán señala posibles objetivos de represalia

De acuerdo con las fuentes citadas por Reuters, Teherán dejó claro que una nueva ofensiva estadounidense podría desencadenar represalias contra instalaciones energéticas, refinerías, redes eléctricas, infraestructura de agua, transporte y campos petroleros en la región del Golfo.

La advertencia busca elevar el costo de una eventual ofensiva estadounidense, aunque Irán también habría señalado que una salida diplomática sería la mejor vía para evitar una mayor escalada y daños en la región.

Países del Golfo buscan evitar una escalada

El mensaje de Teherán llega mientras Arabia Saudita, Catar y Omán presionan a Washington para retomar las negociaciones con Irán y evitar una nueva confrontación militar.

Riad habría solicitado a Trump retrasar cualquier acción militar y priorizar una solución diplomática. Sin embargo, también habría advertido que respondería ante cualquier ataque contra territorio saudí.

En este contexto, Irán busca incrementar el costo de una nueva ofensiva estadounidense sin provocar una confrontación regional de gran escala, mientras los países del Golfo intentan contener las tensiones y mantener abiertas las vías diplomáticas.