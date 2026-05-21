Irán amenaza con extender guerra fuera de Medio Oriente

La confrontación entre Irán, Estados Unidos e Israel se intensificó desde febrero de 2026 tras una serie de ataques militares conjuntos contra objetivos iraníes

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a incrementarse luego de que la Guardia Revolucionaria iraní advirtiera que el conflicto podría expandirse más allá de Medio Oriente si Washington decide lanzar nuevos ataques militares contra territorio iraní.

El mensaje fue difundido este miércoles a través de medios estatales iraníes y surgió en medio del aumento de presión internacional por el riesgo de una confrontación de mayor alcance.

“Si se repite la agresión contra Irán, la prometida guerra regional se extenderá más allá de la región”, advirtió la Guardia Revolucionaria iraní.

Trump admitió que estuvo cerca de ordenar nuevos ataques

La advertencia iraní apareció poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump reconociera públicamente que estuvo cerca de autorizar una nueva ofensiva militar contra Irán.

El mandatario estadounidense aseguró que incluso estableció un plazo de “dos o tres días” para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear antes de considerar una nueva intervención armada.

Gobiernos aliados de Washington en Medio Oriente, como Arabia Saudita y Catar, presionaron para evitar un ataque inmediato y mantener abiertas las negociaciones diplomáticas.

Crece preocupación internacional por una escalada global

Analistas internacionales consideran que el nuevo discurso iraní representa una amenaza más amplia que en episodios anteriores, debido a que Teherán ya no limita sus advertencias únicamente al Golfo Pérsico o Medio Oriente.

La posibilidad de una expansión del conflicto ha generado preocupación en distintos países por el riesgo de ataques contra intereses estadounidenses, afectaciones al comercio marítimo internacional y posibles repercusiones económicas derivadas de una nueva crisis energética.

Uno de los principales focos de atención continúa siendo el estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo y considerada estratégica para el comercio internacional de energía.

El conflicto entre Irán y EUA mantiene tensión internacional

La confrontación entre Irán, Estados Unidos e Israel se intensificó desde febrero de 2026 tras una serie de ataques militares conjuntos contra objetivos iraníes.

Desde entonces, Teherán ha respondido mediante ataques con drones, lanzamiento de misiles y amenazas directas contra instalaciones militares estadounidenses y países aliados de Washington en la región.

Las autoridades iraníes mantienen como condición para avanzar en negociaciones el fin de las agresiones militares y garantías de que Estados Unidos no buscará desmantelar completamente su programa nuclear.

Mientras tanto, el Senado estadounidense aprobó recientemente medidas para limitar nuevas acciones militares de Trump contra Irán sin autorización previa del Congreso.

La situación continúa bajo observación internacional debido al riesgo de una escalada militar que podría generar consecuencias políticas, económicas y de seguridad más allá de Medio Oriente.