Irán aguarda respuesta de EUA sobre su plan de paz regional

La secuencia de los compromisos continúa siendo uno de los principales obstáculos. Irán condiciona la reapertura de Ormuz al cumplimiento de sus exigencias,

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, informó que Teherán permanece a la espera de una respuesta de Estados Unidos después de las nuevas conversaciones indirectas celebradas en Nueva York con la intervención de mediadores cataríes.

El diálogo busca establecer las condiciones para alcanzar un acuerdo que permita detener la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y retomar las negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní.

Qatar transmitirá la respuesta de Washington

Araqchí explicó que la delegación iraní se reunió el lunes con representantes de Qatar para facilitar el cumplimiento de las condiciones planteadas por Teherán. Los contactos ocurrieron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara públicamente la propuesta presentada por Irán durante la Asamblea General de la ONU.

Sin embargo, el Gobierno iraní indicó que todavía no ha recibido una negativa formal a través de los canales diplomáticos. En caso de existir una respuesta, los mediadores cataríes serán los encargados de comunicarla y posteriormente las autoridades de Teherán definirán sus siguientes pasos.

El canciller aseguró que las condiciones iraníes permanecen sin modificaciones, tanto en lo relacionado con la navegación por el estrecho de Ormuz como en las conversaciones sobre su programa nuclear.

Irán mantiene su plan de siete puntos

La propuesta contempla reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las negociaciones nucleares, a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, suspenda las sanciones contra sus exportaciones petroleras y restablezca el alto el fuego.

Tras el rechazo inicial de Trump, la delegación iraní volvió a presentar el plan mediante los intermediarios. Washington mantiene su exigencia de que Teherán realice concesiones concretas sobre sus actividades nucleares antes de recibir un alivio amplio de las sanciones.

La secuencia de los compromisos continúa siendo uno de los principales obstáculos. Irán condiciona la reapertura de Ormuz al cumplimiento de sus exigencias, mientras Estados Unidos pretende obtener primero garantías relacionadas con el programa nuclear y las reservas de uranio enriquecido.

Ormuz permanece en el centro de las negociaciones

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán se aproxima a su octavo mes sin una salida definitiva. Durante este periodo se han intensificado las sanciones estadounidenses y se han registrado ataques iraníes contra petroleros y otras embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Irán también ha dirigido ataques contra puntos de países de Oriente Medio donde existen bases militares o representaciones estadounidenses. Al mismo tiempo, las restricciones en Ormuz han dificultado el transporte marítimo y aumentado la presión sobre los mercados internacionales de energía.

Por ahora, no existe un acuerdo ni una nueva tregua confirmada. El avance de las negociaciones dependerá de la respuesta oficial de Washington y de que ambas partes alcancen un mecanismo para aplicar sus compromisos sin perder capacidad de negociación.