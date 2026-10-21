Irán afirma que siguen negociaciones indirectas con EUA

La propuesta presentada por Irán en septiembre establece una secuencia de medidas para permitir la reapertura del paso marítimo

Irán mantiene abiertos los contactos indirectos con Estados Unidos para poner fin a la guerra, aunque persisten diferencias sobre las condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, aseguró que las negociaciones continúan mediante Pakistán y Catar, mientras Teherán espera resolver los desacuerdos sobre su propuesta de siete días.

El canciller sostuvo, en una entrevista con la cadena iraquí Al-Akhbariya, que los intercambios no se han interrumpido. Sus declaraciones coinciden con las gestiones del jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, quien viajó a la capital iraní para impulsar la mediación.

Ormuz concentra las condiciones del plan iraní

La propuesta presentada por Irán en septiembre establece una secuencia de medidas para permitir la reapertura del paso marítimo. Teherán exige levantar el bloqueo naval y las sanciones sobre sus exportaciones petroleras, detener la guerra en todos los frentes y liberar fondos iraníes congelados en el extranjero, entre otras condiciones.

Según Araqchí, el calendario contempla que Ormuz quede completamente abierto en el sexto día. El ministro afirmó que Washington manifestó su conformidad con esas condiciones, pero solicitó incorporar cláusulas adicionales cuyo contenido no reveló.

Esa descripción corresponde a la posición del gobierno iraní y no representa el anuncio de un acuerdo definitivo entre ambas partes.

Teherán plantea discutir otros asuntos en una etapa posterior

Araqchí señaló que, después del cumplimiento de las medidas iniciales, Irán estaría dispuesto a negociar otros temas propuestos por cualquiera de los dos gobiernos. No precisó cuáles serían ni detalló el alcance de las exigencias estadounidenses.

Su declaración mantiene abierta la posibilidad de un pacto más amplio, pero también muestra que la reapertura del estrecho y los compromisos previos siguen siendo el punto de partida que plantea Teherán.

La víspera, el portavoz de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, había calificado la respuesta estadounidense al plan como insuficiente e incompleta, una valoración que evidencia los desacuerdos pendientes pese a la continuidad de los contactos.

Pakistán busca acercar posiciones

La visita de Munir forma parte de los esfuerzos de Pakistán, uno de los principales intermediarios en las conversaciones para terminar la guerra iniciada el 28 de febrero. Catar también participa en la transmisión de propuestas entre las partes.

Las gestiones se desarrollan mientras continúa la disputa por el estrecho de Ormuz y la navegación de petroleros. Por ahora, la continuidad del canal diplomático no se ha traducido en un calendario público de aplicación ni en un pacto final confirmado por ambos gobiernos.