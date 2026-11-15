Irán afirma que derribó un dron estadounidense MQ-1

La Guardia Revolucionaria aseguró que destruyó una aeronave no tripulada en la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este sábado que derribó un dron estadounidense MQ-1 que presuntamente ingresó en el espacio aéreo de la isla de Qeshm, al sur del país y cerca del estratégico estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones militares entre Teherán y Washington.

En un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, el cuerpo militar afirmó que la aeronave fue localizada y destruida mediante un nuevo sistema de defensa antiaérea de su Fuerza Aérea.

"El decimoséptimo dron MQ-1 de Estados Unidos fue detectado y derribado mediante el nuevo y avanzado sistema antiaéreo de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria en el espacio aéreo de la isla de Qeshm", indicó la institución.

Irán asegura haber destruido decenas de drones estadounidenses

La Guardia Revolucionaria también afirmó que ha destruido 56 drones estadounidenses MQ-9 desde el comienzo de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en febrero.

Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el viernes que sus fuerzas derribaron dos drones de ataque iraníes que se dirigían hacia Baréin. Según el organismo, el incidente no dejó víctimas ni provocó daños materiales.

Además, el mando estadounidense negó que Irán hubiera destruido un radar de Estados Unidos en territorio bareiní, como había asegurado previamente la Guardia Revolucionaria.

Reportan incendios en cuatro superpetroleros cerca de Ormuz

La tensión también alcanzó al tránsito marítimo. La Armada de la Guardia Revolucionaria informó este sábado del incendio de dos superpetroleros que presuntamente intentaron cruzar el estrecho de Ormuz de manera discreta.

Por separado, el Ejército iraní reportó incidentes similares relacionados con otros dos petroleros al este de esta vía marítima.

Irán y Estados Unidos mantienen disputa por el estrecho de Ormuz

Los nuevos episodios ocurren en medio de la disputa entre Irán y Estados Unidos por el control del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte marítimo de hidrocarburos.

Teherán mantiene restricciones a la navegación en la zona, mientras que Washington sostiene un bloqueo naval contra Irán. Estas medidas han elevado las tensiones en la región, pese a los esfuerzos diplomáticos de países mediadores como Catar y Pakistán para alcanzar el fin de la guerra.

Hasta el momento, las afirmaciones sobre el derribo del dron y los incidentes con los petroleros fueron difundidas por las autoridades iraníes, mientras que el CENTCOM comunicó por separado las operaciones contra las aeronaves no tripuladas iraníes.