Irán afirma que atacó Tel Aviv en venganza por muerte de Lariyani

La operación es una respuesta directa a la muerte de Ali Larijani, figura clave del régimen, a quien las autoridades iraníes calificaron de "mártir".

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó este miércoles el lanzamiento de una ofensiva a gran escala con misiles contra territorio israelí, centrada en la ciudad de Tel Aviv.

Según el cuerpo militar, la operación es una respuesta directa a la muerte de Ali Larijani, figura clave del régimen, a quien las autoridades iraníes han calificado de "mártir".

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El ataque, identificado por la Guardia como la "ola 61" de su campaña militar en curso, empleó un arsenal diversificado de proyectiles de largo alcance. Entre los misiles utilizados destacan el Khorramshahr 4, Kheibar Shekan, Qadr y Emad.

El mando iraní aseguró que los proyectiles impactaron en más de 100 objetivos estratégicos de carácter militar y de seguridad. Además, afirmaron que la ofensiva provocó cortes de energía en sectores de Tel Aviv, dificultando la reacción de los equipos de emergencia locales.

Balance de víctimas y daños

Por su parte, el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) confirmó el impacto de un misil en un edificio residencial en Ramat Gan, distrito de Tel Aviv.

El incidente dejó un saldo de dos personas fallecidas, convirtiéndose en las primeras víctimas mortales en suelo israelí por ataques directos de Irán desde el pasado 9 de marzo.

Con estos decesos, la cifra de muertos en Israel asciende a 14 durante la actual escalada de tensiones. En contraste, fuentes oficiales iraníes sitúan el balance global de víctimas (entre muertos y heridos) en más de 230 personas.

Tensión en aumento

La ofensiva se produce tras la muerte de Ali Larijani, quien fuera secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y asesor cercano del líder supremo.

Aunque Teherán no ha detallado las circunstancias de su fallecimiento, el jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, calificó la situación de inaceptable.