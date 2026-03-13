Irán advierte sangre en el golfo Pérsico si invaden sus islas

A través de un mensaje publicado en la red social X, el legislador iraní lanzó una fuerte advertencia en medio de la creciente tensión en la región.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este jueves que el golfo Pérsico "se teñirá con la sangre de los invasores" en caso de que fuerzas extranjeras intenten tomar control de islas iraníes, luego de versiones difundidas por medios estadounidenses sobre esa posibilidad.

“Abandonaremos toda moderación y haremos que el Golfo Pérsico se tiña con la sangre de los invasores”, escribió Qalibaf.

El político, quien además fue integrante de la Guardia Revolucionaria, también responsabilizó directamente al expresidente estadounidense Donald Trump de cualquier consecuencia que pudiera derivarse de una eventual escalada militar.

“La sangre de los soldados estadounidenses es responsabilidad personal de Trump”, sostuvo.

Tensión por posible toma de isla petrolera

Las declaraciones del funcionario iraní se producen después de que el medio estadounidense Axios reportara recientemente que Washington y Tel Aviv habrían analizado la posibilidad de tomar el control de la isla de Jarg mediante una operación con fuerzas especiales.

Se trata de un punto estratégico ubicado en el norte del golfo Pérsico, por donde transita cerca del 90 por ciento de las exportaciones petroleras de Irán.

La eventual captura de este territorio afectaría seriamente la capacidad de Teherán para exportar crudo, cuyas ventas continúan saliendo a través del estrecho de Ormuz, pese a que el tránsito marítimo en este corredor energético se ha visto prácticamente paralizado por el conflicto.

Conflicto eleva tensión y precios del petróleo

La República Islámica ha intensificado sus acciones militares en el golfo Pérsico con nuevos ataques contra embarcaciones en la zona y en el estrecho de Ormuz.

Entre los incidentes recientes se encuentran agresiones contra dos petroleros en aguas territoriales de Irak, hechos que marcan el inicio de la decimotercera jornada del conflicto en Irán.