Irán advierte posible cierre del Estrecho de Ormuz

Buques en el golfo Pérsico reciben mensajes iraníes que amenazan con bloquear la ruta clave del petróleo, aunque Teherán no ha confirmado la medida

Buques que navegan en el golfo Pérsico han recibido mensajes de radio en los que fuerzas iraníes advierten que el Estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito marítimo, lo que podría poner en riesgo más del 20 % del suministro mundial de petróleo, según reportó la agencia Reuters.

Un funcionario de la misión naval Operación Aspides de la Unión Europea indicó que embarcaciones han estado recibiendo transmisiones VHF de la Guardia Revolucionaria de Irán en las que se afirma que “ningún barco puede pasar por el estrecho”.

Sin embargo, el funcionario, que habló bajo condición de anonimato, subrayó que Irán no ha confirmado oficialmente una orden de cierre.

Ruta energética clave

El Estrecho de Ormuz es considerado la vía de exportación petrolera más importante del mundo, ya que conecta a grandes productores del golfo Pérsico como Arabia Saudita, Irán, Irak y Emiratos Árabes Unidos con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Teherán ha amenazado durante años con bloquear este paso estratégico en represalia por posibles ataques contra la República Islámica.

Autoridades marítimas llaman a la calma

Por su parte, el UK Maritime Trade Operations (UKMTO) aclaró que, por ahora, el Estrecho de Ormuz no está cerrado pese al incremento de la actividad militar en la zona.

El organismo señaló que múltiples embarcaciones han reportado mensajes por radiofrecuencia VHF asegurando que el paso estaba bloqueado, pero enfatizó que esos informes no han podido ser verificados de forma independiente.

Además, el UKMTO precisó que las comunicaciones emitidas por canales VHF no son legalmente vinculantes ni constituyen restricciones formales a la navegación conforme al derecho internacional.

Recomendaciones a la navegación

El organismo británico explicó que los países en conflicto pueden declarar zonas de exclusión marítima para reducir riesgos, pero estas no están diseñadas para impedir el tránsito mercante o neutral en aguas internacionales.

Finalmente, pidió a los navegantes extremar precauciones, entre ellas:

Mantener distancia de buques militares

Reportar actividades sospechosas, incluidas electrónicas

Mantener abiertas las comunicaciones con el UKMTO

Obedecer señales de alto cuando sean emitidas

La situación en la región continúa bajo estrecha vigilancia internacional ante el riesgo de una escalada que afecte el comercio energético global.