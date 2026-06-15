Irán advierte consecuencias si EUA no cumple compromiso en Líbano

Irán condiciona el acuerdo con Estados Unidos al cumplimiento de compromisos en Líbano tras nuevos ataques israelíes en Beirut

El jefe negociador de Irán en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que no será posible avanzar en el acuerdo con Estados Unidos si Washington no cumple con sus compromisos en el Líbano, en medio de nuevos ataques israelíes registrados este domingo.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Qalibaf señaló que la continuidad del proceso depende de la voluntad estadounidense para respetar los acuerdos establecidos.

“Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante”, expresó el también presidente del Parlamento iraní.

El funcionario consideró que los recientes bombardeos de Israel contra el barrio Dahye, en Beirut, evidencian que Estados Unidos no está garantizando el cumplimiento de sus compromisos o no tiene la capacidad de hacerlo.

Críticas a la estrategia de Estados Unidos

Qalibaf afirmó que Washington no puede aspirar a obtener concesiones mientras respalda las acciones de Israel, al tiempo que calificó como obsoleta la estrategia del “policía bueno, policía malo”.

En ese sentido, insistió en que permitir ataques en territorio libanés contradice los esfuerzos para consolidar un acuerdo de paz.

Irán y Estados Unidos se encuentran cerca de concretar un memorando de entendimiento que busca poner fin a la guerra. Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que la firma podría realizarse este mismo domingo, autoridades iraníes sostienen que el proceso se concretará en los próximos días.

Se prevé que la firma del acuerdo se lleve a cabo de manera virtual, mediante un mecanismo electrónico confirmado por las partes involucradas, entre ellas Pakistán.

Mientras avanzan las negociaciones, Israel lanzó nuevos ataques contra el barrio Dahye de Beirut, considerado bastión de Hizbulá, dejando al menos dos personas fallecidas.

En semanas recientes, episodios similares se han registrado cuando se producen avances diplomáticos entre Teherán y Washington, lo que ha derivado en respuestas militares por parte de Irán contra Israel.

La situación refleja un escenario de tensión constante que pone en riesgo los esfuerzos para alcanzar una solución al conflicto en la región.