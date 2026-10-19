Irán advierte a EUA de daños enormes si reanuda sus ataques

Sus declaraciones constituyen una advertencia condicionada a nuevos ataques, sin que haya anunciado una operación militar inmediata

El nuevo ministro de Defensa de Irán, Mehrdad Ajlaqi, advirtió este domingo 18 de octubre que una nueva ofensiva de Estados Unidos contra su país provocaría graves consecuencias para Washington y sus aliados en Medio Oriente, incluidas las tropas estadounidenses desplegadas en la región.

El funcionario lanzó el mensaje después de recibir el voto de confianza del Parlamento iraní. Su designación obtuvo 237 votos favorables y 15 en contra, según la agencia estatal IRNA.

“Si ellos lo hacen, tanto ellos mismos como la región sufrirán daños enormes”, declaró Ajlaqi ante periodistas, en referencia a la posibilidad de que Estados Unidos reanude sus ataques contra territorio iraní.

Advierte sobre riesgos para las fuerzas estadounidenses

Ajlaqi dirigió parte de sus declaraciones al presidente Donald Trump, a quien instó a considerar cómo garantizar la salida segura de sus militares de Medio Oriente. Sostuvo que un nuevo bombardeo podría traducirse en bajas entre esas fuerzas, aunque no identificó objetivos concretos ni anunció un calendario de represalias.

También aseguró que Irán adoptó medidas ante un eventual ataque con la bomba estadounidense GBU-43/B, conocida como la “madre de todas las bombas”. No detalló en qué consisten esos preparativos ni cómo responderían las fuerzas iraníes.

Sus declaraciones constituyen una advertencia condicionada a nuevos ataques, sin que haya anunciado una operación militar inmediata.

Un perfil industrial al frente de Defensa

El nombramiento pone fin al periodo de dirección interina de Majid Ebnelreza, quien asumió el ministerio después de que su anterior titular, Aziz Nasirzadeh, muriera en los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero.

El presidente Masud Pezeshkian presentó la candidatura de Ajlaqi el 5 de octubre. Nacido en 1958 en Rasht, el nuevo ministro desarrolló su trayectoria en la industria de defensa, con responsabilidades al frente del grupo industrial Shahid Bakeri y de la Organización de Industrias Aeroespaciales, de acuerdo con IRNA.

Durante la presentación de su programa, planteó reorganizar el ministerio, acelerar el desarrollo de tecnología militar y modernizar las capacidades de las fuerzas armadas.

Fortalecer a los aliados regionales, entre sus prioridades

Ajlaqi también señaló que reforzar el llamado Frente de la Resistencia será uno de los ejes de su gestión. Esa denominación reúne a grupos armados aliados de Teherán y enfrentados a Israel.

Su llegada al cargo combina así dos prioridades: ampliar las capacidades de producción y equipamiento militar de Irán y mantener el respaldo a sus aliados regionales, mientras advierte a Washington sobre las consecuencias de una nueva escalada.