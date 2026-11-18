Teherán acusa a Washington e Israel de difundir información falsa sobre un supuesto ataque con bomba sucia para justificar nuevas agresiones

El Gobierno de Irán acusó a Estados Unidos e Israel de impulsar una campaña mediática para justificar posibles nuevos ataques contra territorio iraní, luego de que medios estadounidenses difundieran información sobre un supuesto plan de Teherán para atacar Washington con una "bomba sucia" y utilizar presas con fines militares.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, rechazó las versiones y sostuvo que forman parte de una estrategia para construir argumentos que permitan nuevas acciones militares contra el país persa.

"Quienes iniciaron la agresión contra Irán buscan ahora preparar el terreno mediático para sus siniestros planes mediante la fabricación y difusión de acusaciones infundadas, entre ellas las publicadas recientemente por The New York Times y el relato fabricado sobre una supuesta ‘bomba sucia’ difundido por CNN", escribió el diplomático en la red social X.

Trump advierte que Irán pagaría por un posible ataque

Las declaraciones iraníes se produjeron después de que CNN publicara el lunes un reporte, basado en información de fuentes del Gobierno estadounidense, sobre un posible plan de Irán para atacar en Washington a integrantes del equipo del presidente Donald Trump.

Según el medio, los servicios de inteligencia estadounidenses habrían interceptado conversaciones iraníes relacionadas con supuestos planes para utilizar bombas en territorio estadounidense.

Al ser cuestionado sobre estas informaciones, Trump aseguró este martes en Manila que su administración considera seriamente la posibilidad de un ataque y advirtió sobre las consecuencias que enfrentaría Teherán si llegara a concretarlo.

"Si lo hacen, pagarán un precio que no ha pagado ningún país antes", declaró el mandatario durante la fotografía oficial con los representantes de Australia, Estados Unidos, India y Japón, integrantes del Quad.

"Nos lo tomamos muy en serio, porque (los líderes iraníes) están locos", añadió.

Irán rechaza señalamientos sobre sus presas

Por otra parte, Teherán también respondió a una investigación publicada por The New York Times, en la que se planteó que algunas presas y proyectos hidráulicos iraníes podrían haber sido construidos para abastecer instalaciones subterráneas de misiles.

Bagaei rechazó esa interpretación y afirmó que vincular las infraestructuras hidráulicas con instalaciones militares constituye un intento de crear argumentos para justificar ataques contra instalaciones esenciales para la población.

"Las acusaciones infundadas que pretenden vincular las presas de Irán con bases de misiles constituyen otro ejemplo más de una campaña malintencionada, destinada a fabricar pretextos propagandísticos y de seguridad para justificar ataques contra infraestructuras vitales de un país", sostuvo.

El portavoz iraní mencionó los ataques que, según su versión, Estados Unidos e Israel realizaron durante la guerra iniciada en febrero contra embalses de Jomein, Haftkel y Bamani, así como contra instalaciones desalinizadoras de la isla de Qeshm y de las localidades de Nikshahr, Tis y Banji.

De acuerdo con el diplomático, estas acciones ocasionaron interrupciones en el suministro de agua para la población civil y representan violaciones al derecho internacional humanitario.

Parlamento iraní amenaza con responder bajo el mismo criterio

La controversia también provocó una reacción del presidente del Parlamento iraní y jefe negociador del país, Mohamad Baqer Qalibaf, quien cuestionó los señalamientos sobre el supuesto uso militar de las presas y advirtió que Irán podría aplicar un criterio similar.

"Muy bien. Nueva regla: cualquier presa, puerto o central eléctrica cercana a una base estadounidense o israelí tiene un doble uso. Aplicaremos su lógica de manera coherente y equitativa", manifestó.

Continúan las tensiones entre Irán y Estados Unidos

El intercambio de declaraciones ocurre casi nueve meses después del inicio de la guerra y en medio de un nuevo incremento de las tensiones entre Washington y Teherán.

Durante las últimas semanas se han registrado intercambios de ataques e incidentes en el estrecho de Ormuz, mientras los intentos de mediación internacional para encontrar una solución diplomática continúan sin resultados.

Las acusaciones sobre una posible amenaza contra Washington y las advertencias iraníes sobre infraestructuras estratégicas añaden un nuevo elemento de tensión a un conflicto que mantiene en riesgo la estabilidad de la región.