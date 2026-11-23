De acuerdo con los resultados preliminares, los participantes se repartían las funciones: algunos cargaban camiones cisterna desde una conexión ilegal

Las investigaciones por contrabando de petróleo en Irak alcanzaron a integrantes de la corporación encargada de proteger los oleoductos, con ocho miembros de la Policía de Energía detenidos en Nayaf y nuevas capturas anunciadas este domingo 22 de noviembre por una presunta red de extracción ilegal de crudo entre Dhi Qar y Basora.

Los expedientes forman parte de una ofensiva contra el robo de hidrocarburos que también ha provocado la destitución de altos responsables de seguridad y del sector petrolero. Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente que las operaciones investigadas en las distintas provincias pertenezcan a una misma organización.

Ocho policías detenidos por un oleoducto intervenido en Nayaf

El Consejo Judicial Supremo informó que un juez investigador inspeccionó el sábado 21 de noviembre un terreno perteneciente al presidente de la Comisión de Energía del Consejo Provincial de Nayaf y a su hermano, donde se detectó una intervención en un oleoducto utilizada, según los hallazgos preliminares, para sustraer petróleo.

Tras la revisión y las primeras declaraciones, el tribunal ordenó mantener bajo custodia a cinco oficiales y otros tres integrantes de la Policía de Energía. También emitió órdenes de captura contra el funcionario provincial y su hermano.

La investigación identificó una zanja que rodeaba el predio y dificultaba tanto el acceso como la observación de las actividades en su interior. El comunicado judicial no precisó cuánto petróleo habría sido extraído ni el monto de las pérdidas.

Posteriormente se informó de la detención de Hussein al-Abbasi, en cumplimiento de una orden judicial por presunto contrabando de petróleo en Nayaf. Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para determinar las responsabilidades individuales.

Investigan otra red de extracción entre Dhi Qar y Basora

En una actuación distinta, las autoridades judiciales anunciaron este domingo la detención de un sospechoso y varios oficiales de la Policía de Energía por una presunta operación organizada alrededor de un oleoducto entre las provincias sureñas de Dhi Qar y Basora.

De acuerdo con los resultados preliminares, los participantes se repartían las funciones: algunos cargaban camiones cisterna desde una conexión ilegal, mientras otros trasladaban el crudo a diferentes provincias del país.

El número total de personas detenidas en este expediente no fue divulgado. La investigación continúa en coordinación con la Dirección de Seguridad de Dhi Qar para identificar a otros posibles participantes y establecer el alcance de la operación.

La ofensiva también alcanza a altos cargos del sector petrolero

Las nuevas actuaciones se suman a la investigación de Jurf al-Nasr, también conocido como Jurf al-Sajar, en la provincia de Babil. Por ese caso, el primer ministro Ali al-Zaidi destituyó el 14 de noviembre a nueve altos responsables de seguridad, inteligencia y del sector petrolero.

Entre los removidos figuraron el jefe de la Policía de Babil, mandos de la Policía de Energía y el director de la Compañía de Oleoductos de Irak. Este último, Ali Abdulkarim al-Musawi, fue detenido el 19 de noviembre dentro de las pesquisas por contrabando.

El gobierno también desplegó fuerzas federales para reforzar la protección de los ductos en Jurf al-Nasr, una zona donde mantiene influencia la milicia Kataib Hizbulá. El grupo ha rechazado las acusaciones de participar en el robo de petróleo.

Con investigaciones abiertas en varios puntos del país, las autoridades buscan determinar cómo se vulneró la infraestructura petrolera y si quienes debían resguardarla facilitaron las extracciones. Las detenciones y órdenes de captura anunciadas hasta ahora forman parte de procesos en curso y no constituyen sentencias condenatorias.