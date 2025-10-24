Investigan si globo meteorológico daño parabrisas de avión

Kira Cousins, de Escocia, recibió las felicitaciones de sus seres queridos cuando la joven de 22 años anunció su embarazo en redes sociales. Presumió de su barriguita y organizó una fiesta, donde recibió una lluvia de regalos caros, antes del nacimiento.

El 10 de octubre, Kira anunció que había dado a luz a una niña, a la que llamó Bonnie-Leigh Joyce. La gente se alegró por ella, pero a sus seres queridos les pareció un poco extraño que nadie pudiera conocer a la recién nacida.

Pero entonces Kira recibió la alarmante noticia de que los médicos habían descubierto un defecto cardíaco en su pequeña hija. Poco después, le contó al hombre que creía ser el padre de la niña que la bebé había muerto.

Sin embargo, la tristeza de la gente duró muy poco, porque entonces la madre de Kira descubrió que nunca hubo un bebé. Su hija lo había fingido todo.

Kira admitió el engaño del bebé en una historia de Instagram ahora eliminada.

"Pido disculpas. No estaba embarazada. No hubo ningún bebé. Lo inventé todo y dejé que llegara demasiado lejos", escribe Kira.

Falsificó imágenes de ultrasonido, su vientre de embarazada, la historia del nacimiento y "fingió que una muñeca era un bebé real".

"Sé lo mal que estoy, me he equivocado. Simplemente no supe cómo parar una vez que empecé. No tengo excusa", escribe Kira.

“Sé que he roto mucha confianza y que un ‘lo siento’ no resolverá todo, pero eso es todo lo que puedo decir ahora”, escribe Kira.