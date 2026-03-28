Investigan profanación y decapitación del cadáver de una modelo

La modelo Pamela Genini fue asesinada el pasado octubre, con solo 29 años de edad, por su expareja, quien fue arrestado después

Las autoridades italianas investigan la profanación de la tumba de una conocida modelo, Pamela Genini, asesinada por su pareja el pasado octubre en Milán y cuyo cadáver ha aparecido decapitado, según recogen los medios locales.

El cuerpo de la mujer reposaba en un nicho provisional del cementerio de su pueblo natal, Strozza, a la espera de ser trasladado al panteón de su familia.

El pasado lunes, los operarios del camposanto se dieron cuenta de que el nicho había sido manipulado por lo que decidieron abrirlo, descubriendo que efectivamente había sido profanado.

Una parte del cadáver de la mujer había sido sustraído, incluida la cabeza, según adelantó el programa televisivo 'Dentro la notizia'.

La Fiscalía de Bérgamo (norte) ha abierto una investigación por el delito de profanación, que prevé condenas de hasta siete años de prisión, agravada si los hechos tienen lugar en un cementerio.

Pamela Genini fue asesinada el pasado octubre con solo 29 años de edad por su expareja, Gianluca Soncin, quien fue arrestado después, en un crimen que conmocionó entonces al país.