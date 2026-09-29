Investigan presuntos explosivos cerca de base militar británica

Las autoridades no han revelado la identidad, edad o nacionalidad de los detenidos, tampoco han informado si mantienen vínculos con alguna organización

Cinco hombres fueron detenidos este domingo cerca de la base aérea británica RAF Fairford, utilizada por fuerzas militares de Estados Unidos, durante un operativo relacionado con presuntos delitos de explosivos y la posible preparación de un acto terrorista.

La intervención se desarrolló en el condado de Gloucestershire, al suroeste de Inglaterra, después de que las autoridades recibieran información sobre tres vehículos sospechosos que presuntamente se dirigían hacia la instalación militar.

Policía antiterrorista investiga a cinco detenidos

Agentes armados acudieron a la zona e interceptaron a los ocupantes de los vehículos. Los cinco hombres fueron detenidos inicialmente bajo sospecha de infringir la Ley de Explosivos y posteriormente quedaron también bajo investigación por la presunta preparación de un acto terrorista.

La Policía Antiterrorista asumió las pesquisas para establecer la naturaleza del material localizado, el posible objetivo de los sospechosos y si existía un plan dirigido específicamente contra RAF Fairford.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad, edad o nacionalidad de los detenidos, tampoco han informado si mantienen vínculos con alguna organización.

Evacúan 85 viviendas como medida preventiva

Durante el operativo fueron evacuadas 85 viviendas de la localidad de Whelford, situada cerca de la base. Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad y cerraron varios caminos para facilitar el trabajo de los equipos especializados.

Artificieros del Ejército británico inspeccionaron los tres vehículos involucrados, mientras policías armados, ambulancias y unidades de bomberos permanecieron desplegados en el área.

No se reportaron personas heridas ni explosiones. La Policía aseguró que la situación estaba bajo control y pidió a la población evitar especulaciones mientras avanzan las investigaciones.

Autoridades todavía analizan el material encontrado

Aunque el caso está relacionado con presuntos delitos contemplados en la Ley de Explosivos, las autoridades todavía no han precisado qué objetos o sustancias fueron encontrados dentro de los vehículos.

Tampoco se ha confirmado públicamente la cantidad del material asegurado, su capacidad destructiva o si estaba listo para ser utilizado. Los especialistas continuarán con los análisis para determinar si existía un artefacto funcional y cuál habría sido su posible destino.

La investigación permanece en una etapa inicial, por lo que las detenciones responden a sospechas que deberán ser acreditadas durante el proceso correspondiente.

RAF Fairford pertenece al Ministerio de Defensa británico, pero es utilizada regularmente por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La instalación cuenta con infraestructura para recibir bombarderos estratégicos B-1, B-2 y B-52, además de aeronaves de reconocimiento.

La base adquirió mayor relevancia durante el conflicto con Irán, luego de que el Gobierno británico autorizara su utilización para determinadas acciones estadounidenses de carácter defensivo.

Tras el incidente, las unidades militares de Estados Unidos desplegadas en Reino Unido permanecieron en alerta y revisaron sus protocolos para proteger al personal militar, civiles, contratistas y familiares.

La posible relación entre el operativo y las actividades estadounidenses desarrolladas desde RAF Fairford todavía no ha sido establecida. Las autoridades británicas señalaron que ofrecerán más información conforme avancen las inspecciones y los interrogatorios a los detenidos.