Investigan presunto asesinato de menor en hotel de Las Vegas

Madre e hija fueron halladas sin vida en el hotel Rio de Las Vegas. La policía investiga un posible asesinato-suicidio ocurrido durante el fin de semana

El Las Vegas Metropolitan Police Department investiga un presunto asesinato-suicidio ocurrido en el Rio All-Suite Hotel & Casino, ubicado en el bloque 3700 de West Flamingo Road, cerca del Strip de Las Vegas.

La policía confirmó que una mujer de aproximadamente 30 años y su hija preadolescente fueron encontradas sin vida dentro de una habitación del hotel la mañana del domingo 15 de febrero.

El caso salió a la luz luego de que familiares y amigos solicitaran una verificación de bienestar alrededor de las 10:45 a.m., ya que ambas no se presentaron a una competencia de porristas en la que participarían y no respondían llamadas ni mensajes.

Seguridad del hotel ingresó a la habitación

Tras varios intentos fallidos de contacto, el personal de seguridad del hotel accedió a la habitación horas más tarde y localizó a ambas sin vida, por lo que notificó de inmediato al 911.

Detectives de homicidios acudieron al lugar para iniciar las investigaciones.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que durante la noche del sábado la madre presuntamente disparó contra su hija y posteriormente se quitó la vida con un arma de fuego, esto después de que su hija perdiera una competición de porristas.

En la escena fue encontrada una nota, aparentemente de despedida, cuyo contenido no ha sido revelado.

Medios locales identificaron a las fallecidas como Tawnia McGeehan y Addi Smith, quienes habrían viajado desde Utah para participar en una competencia de cheer o danza.

El teniente de homicidios Robert Price calificó el hecho como “triste y trágico” y expresó condolencias a la familia. La investigación continúa para esclarecer el móvil y confirmar todos los detalles del caso.