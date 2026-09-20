Investigan muerte de un ave por un streamer en Perú

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de la Nación, desplegó un operativo de inspección en la laguna Las Totoritas, ubicada en la provincia de Huaura.

🔴Tras la muerte de un gallinazo transmitido por un streamer, el Serfor se trasladó a la laguna Las Totoritas junto con la @PoliciaPeru y la fiscalía, con el fin de recabar evidencias e iniciar procesos contra los responsables.



Más información: https://t.co/otP6fH1vuD pic.twitter.com/avP2jm0dmN — Serfor Perú (@SerforPeru) September 19, 2026

La intervención se ejecutó tras la difusión de una transmisión en vivo por internet en la que un streamer disparó y causó la muerte a un gallinazo, hecho que generó profunda indignación en las redes sociales y la comunidad local.

Durante las diligencias sobre el terreno, el personal especializado de Serfor y los peritos del Ministerio Público inspeccionaron el mirador de madera y la zona periférica donde se registraron los hechos. En el lugar se recolectaron evidencias materiales, entre las que destacan restos de sangre e indicios balísticos que confirman el ataque a la especie de fauna silvestre.

¿Qué es un gallinazo?

Es el nombre común con el que se conoce en Perú al buitre negro americano, el gallinazo es un ave carroñera de plumaje totalmente negro y cabeza descubierta y arrugada.

El ave forma parte del paisaje histórico y la identidad de Lima desde la época colonial hasta la actualidad. Históricamente, cumplió un rol clave como limpiador ambiental, consumiendo restos orgánicos y carroña en los ríos y basurales.

Tanto es así que forma parte de representaciones artísticas, tradiciones limeñas e incluso de leyendas populares sobre la fundación e historia de la ciudad.

Al ser un ave autóctona de la fauna silvestre, el gallinazo está protegido por el SERFOR bajo la Ley n.º 29763 en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

En Perú, la caza, captura, maltrato o matanza sin autorización de cualquier especie de fauna silvestre, incluido el gallinazo, constituye un delito ambiental sancionado administrativamente y penalmente.