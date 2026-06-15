Investigan muerte de joven arrojada sin cuerda desde puente

El rope jumping es una modalidad de deporte extremo que utiliza cuerdas de escalada de baja elasticidad para generar un movimiento pendular tras la caída.

Una joven de 21 años murió durante una actividad de rope jumping en el estado brasileño de Sao Paulo, en un caso que ha generado indignación y una investigación por presunta negligencia. Las autoridades detuvieron a tres trabajadores vinculados con la empresa organizadora del salto mientras avanzan las pesquisas para determinar responsabilidades.

La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, quien realizaba la actividad el pasado sábado en Ponte do Esqueleto, un puente abandonado ubicado en el municipio de Limeira y conocido por atraer a aficionados de deportes extremos.

¿Qué ocurrió durante el salto?

De acuerdo con los reportes preliminares, la joven solicitó realizar el salto en una posición conocida como "avión", extendiendo los brazos mientras era sostenida por dos instructores sobre sus hombros.

Sin embargo, imágenes difundidas en redes sociales muestran que fue lanzada al vacío desde una altura aproximada de 40 metros sin haber sido conectada al sistema de seguridad correspondiente. En el video también se escucha a una persona advertir que la participante no estaba asegurada a la cuerda.

🇧🇷 | Una mujer de 21 años murió durante un salto de cuerda de 40 metros en Limeira, Brasil, después de que los organizadores olvidaran sujetar la cuerda de seguridad. pic.twitter.com/Ax2sEuMU5r — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 13, 2026

Las grabaciones se viralizaron rápidamente y provocaron cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad implementados durante la actividad.

Autoridades abren investigación

La policía brasileña informó la detención de tres hombres relacionados con la empresa responsable del servicio. Las autoridades analizan testimonios, videos y otros elementos de prueba para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

La investigación podría derivar en cargos penales, incluyendo posibles acusaciones relacionadas con la muerte de la joven.

¿Qué es el rope jumping?

El rope jumping es una modalidad de deporte extremo que utiliza cuerdas de escalada de baja elasticidad para generar un movimiento pendular tras la caída. A diferencia del puenting tradicional, donde se emplean cuerdas elásticas que producen rebotes verticales, esta práctica genera un balanceo horizontal similar al de un péndulo.

El caso ha reavivado el debate sobre las medidas de seguridad en actividades de alto riesgo y la supervisión de empresas que ofrecen experiencias extremas al público.