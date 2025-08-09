Investigan falsa enfermera atendió a más de 4 mil pacientes en EU

En Florida, arrestan a mujer que se hizo pasar por enfermera y atendió a 4,486 pacientes sin licencia; enfrenta cargos por fraude y ejercicio ilegal

En Palm Coast, Florida, una investigación de siete meses terminó con la captura de Autumn Bardisa, de 29 años, acusada de brindar atención médica sin contar con licencia, atendiendo a 4,486 pacientes entre junio de 2024 y enero de 2025.

El caso salió a la luz en enero de este año, cuando un compañero de trabajo verificó el estatus profesional de Bardisa antes de un posible ascenso y descubrió que su única certificación (como auxiliar de enfermería) había caducado. La supuesta enfermera había ingresado al hospital AdventHealth Palm Coast Parkway en julio de 2023, presentando documentos y un número de registro que en realidad pertenecían a otra profesional con su mismo nombre de pila, pero diferente apellido.

De acuerdo con las autoridades, Bardisa llegó a argumentar que la discrepancia en los apellidos se debía a un matrimonio reciente, prometiendo mostrar un acta que nunca entregó. Ante las sospechas, la administración del hospital inició una revisión interna y, al no poder confirmar su identidad, la despidió el 22 de enero, dando aviso a la Oficina del Alguacil del Condado de Flagler.

La indagatoria, que contó con la participación del Departamento de Salud de Florida y del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, reveló que la acusada conocía a la verdadera titular de la licencia desde la universidad, aunque no mantenían contacto. La profesional legítima trabajaba en otra clínica de la misma red hospitalaria.

El 5 de agosto, se emitieron siete órdenes de arresto contra Bardisa por ejercer una profesión sanitaria sin permiso y otros siete cargos por uso fraudulento de datos personales. Fue detenida en su domicilio y trasladada a una cárcel local, con una fianza fijada en 70 mil dólares.

El alguacil Rick Staly calificó el hecho como “uno de los fraudes médicos más preocupantes” registrados en la región, subrayando que la imputada puso en riesgo la salud y la confianza de miles de pacientes.