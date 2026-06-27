Investigan esquema de títulos universitarios falsos en Paraguay

La revisión se realizó durante 10 días en el Registro Único del Estudiante de la Educación Superior, plataforma conocida como RUES,

Paraguay abrió una investigación de amplio alcance tras detectar un presunto esquema de registro irregular de títulos, diplomas y certificaciones de educación superior, luego de una auditoría al sistema oficial utilizado para validar la información académica de estudiantes.

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, informó que los primeros hallazgos derivaron en la apertura de sumarios administrativos contra 283 funcionarios públicos, además de la separación de cinco directores del Ministerio de Educación y Ciencias.

Auditoría detecta accesos irregulares al sistema académico

La revisión se realizó durante 10 días en el Registro Único del Estudiante de la Educación Superior, plataforma conocida como RUES, donde se concentra y valida información académica del sistema educativo paraguayo.

De acuerdo con Ramírez, la auditoría parcial detectó que más de 500 usuarios o personas ajenas tuvieron acceso irregular a la plataforma en horarios inusuales o sin autorización.

Esos ingresos generaron cerca de 130 mil actuaciones o registros dentro del sistema, aunque el ministro precisó que esa cifra no significa que exista la misma cantidad de títulos presuntamente falsos.

Más de 60 mil acciones habrían servido para validar registros

Del total de movimientos detectados, más de 60 mil acciones virtuales habrían sido utilizadas para validar informes o permitir el registro de títulos, lo que las autoridades consideran una ruta de irregularidades que será investigada con detalle.

El Ministerio de Educación también descubrió la instalación de un aparato tecnológico que presuntamente fue utilizado para borrar rastros y huellas de los accesos a la plataforma de gestión de títulos.

Ramírez descartó que se haya tratado de un hackeo al sistema informático y señaló que, además de funcionarios públicos, también estarían involucradas personas externas al Ministerio de Educación.

Cones inspecciona carreras universitarias

Como parte de las indagatorias, el Consejo Nacional de Educación Superior realiza una inspección a por lo menos tres carreras universitarias, con el objetivo de revisar posibles irregularidades vinculadas con títulos, certificaciones académicas y programas de posgrado.

El caso también es revisado por una comisión especial del Senado, donde el ministro reveló que existen más de 500 denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en documentos académicos de educación superior.

Las autoridades paraguayas buscan determinar si los registros irregulares forman parte de casos aislados o de un esquema organizado para validar títulos y certificaciones presuntamente falsos dentro del sistema oficial.