Investigan disparos cerca de la Casa Blanca sin heridos

El Servicio Secreto de Estados Unidos investiga reportes de disparos registrados durante la madrugada de este domingo en las inmediaciones del Parque Lafayette

El Servicio Secreto de Estados Unidos investiga reportes de disparos registrados durante la madrugada de este domingo en las inmediaciones del Parque Lafayette, ubicado frente a la Casa Blanca.

De acuerdo con la agencia, los hechos ocurrieron poco después de la medianoche, sin que se reportaran personas heridas.

Tras un operativo de búsqueda en el parque y zonas aledañas, las autoridades no localizaron a ningún sospechoso ni víctimas relacionadas con los disparos.

El Servicio Secreto informó que trabaja de manera coordinada con la Policía Metropolitana de Washington D.C. y la Policía de Parques de Estados Unidos para revisar cámaras de vigilancia y recabar información que permita esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, se indicó que se busca a una persona de interés y un posible vehículo vinculado al incidente.

Seguridad reforzada en la zona

Aunque las operaciones en la Casa Blanca continuaron con normalidad, las autoridades mantuvieron una postura de seguridad elevada tras los reportes.

Durante el operativo se implementaron cierres temporales en calles cercanas, como I Street NW y 16th Street NW, los cuales fueron levantados posteriormente.

El presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca durante el fin de semana, sin que se emitiera una postura oficial desde la residencia presidencial.

El Parque Lafayette permanece cerrado desde hace semanas debido a trabajos de renovación, lo que facilitó el control del área durante las labores de inspección.

Las investigaciones continúan para determinar el origen de los disparos y ubicar a los posibles responsables.