Investigan como sicariato asesinato de candidata en Perú

La investigación pretende esclarecer no solamente quién disparó contra la candidata, sino también quién habría financiado u ordenado el asesinato

La Fiscalía de Perú investiga como presunto sicariato el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte, quien fue atacada a balazos mientras realizaba una actividad proselitista en un mercado de la ciudad de Caraz.

Aponte, conocida como “China Polo” por el espacio informativo que dirigía, recibió un disparo en la cabeza durante la agresión registrada el sábado. Otras personas que se encontraban en el lugar resultaron heridas.

Fiscalía reporta tres detenidos por el asesinato

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas asumió la investigación y reclasificó el caso como presunto homicidio por encargo. Inicialmente, las diligencias habían comenzado bajo la posible comisión del delito de feminicidio.

El Ministerio Público identificó a dos detenidos en flagrancia como Luis Iván Obispo Díaz, de nacionalidad venezolana, y Ronald José Toro Artila, de nacionalidad peruana.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó posteriormente que son tres las personas capturadas. De acuerdo con las primeras investigaciones, se trataría del presunto autor material, un supuesto financiador y otro individuo que habría trasladado al atacante antes del crimen.

Las autoridades todavía deben establecer la participación concreta de cada sospechoso, por lo que los detenidos deberán ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia en su contra.

Analizan cámaras y pruebas para reconstruir el ataque

El fiscal provincial Raúl Godos y la fiscal adjunta Sheyla Romero encabezan las diligencias urgentes. Entre ellas se encuentran las declaraciones de las víctimas heridas, la revisión de cámaras de vigilancia y la necropsia correspondiente.

También se solicitaron imágenes del hotel donde uno de los presuntos atacantes habría permanecido desde el 15 de septiembre y se ordenaron pruebas de absorción atómica para determinar si alguno de los investigados tuvo contacto reciente con un arma de fuego.

La investigación pretende esclarecer no solamente quién disparó contra la candidata, sino también quién habría financiado u ordenado el asesinato y cuál fue el motivo del ataque.

Investigan amenazas denunciadas por Susy Aponte

Antes de ser asesinada, Aponte afirmó en redes sociales que había recibido advertencias sobre un posible atentado mediante llamadas procedentes de tres centros penitenciarios.

También acusó públicamente al entonces director de Investigación Criminal de la Policía Nacional, general Víctor Revoredo Farfán, de estar detrás de las amenazas, después de que ella denunciara supuestos nexos entre mandos policiales y la organización criminal Los Pulpos.

Esos señalamientos forman parte de los antecedentes que deberán ser revisados por las autoridades, pero hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que estén relacionados con el asesinato.

Revoredo fue trasladado a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional dentro de una reestructuración que también alcanzó a otros 22 altos mandos. Su anterior cargo quedó en manos del general Ricardo Espinoza.

Susy Aponte tenía 43 años y competía por el Gobierno Regional de Áncash en las elecciones programadas para el próximo 4 de octubre. Su asesinato abrió una investigación que ahora busca determinar la estructura detrás del ataque y establecer si su actividad periodística o política estuvo relacionada con el crimen.