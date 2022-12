Investigan a creadora de contenido por pornografía infantil

La implicada, una excantante de iniciales L.E. que ofrece contenido pornográfico se grabó regalando dulces a niños a cambio de que le tocaran los senos

Por: Redacción

Diciembre 21, 2022, 8:00

La Fiscalía de Ecuador anunció la apertura de una investigación por presunta pornografía infantil contra una creadora de contenido pornográfico que publicó en redes sociales un video en el que regalaba dulces y golosinas a menores de edad a cambio de que le tocaran los senos.



El expediente fue abierto de oficio por la Fiscalía ante las denuncias y quejas en redes sociales por parte de usuarios que tuvieron acceso a ese contenido, de acuerdo con lo reportado por medios locales, que informaron que el video fue grabado al exterior de una escuela de la ciudad de Guayaquil.



La implicada, una excantante de iniciales L.E. que ofrece contenido pornográfico en una conocida red social de suscripción de pago, se escudó en declaraciones al diario Expreso que los chicos habían dado previamente su consentimiento para ser grabados y que se les advirtió que se les cubriría el rostro para no ser identificados.



'Yo les calculaba unos 16 o 17 años. Hicimos el video. Sólo puse la parte en la que ellos me tocaron', argumentó la investigada.



'No hice algo bien, no hice algo correcto, pero hoy en día los 'pelados' de colegio de 15, 14 o 13 años salen drogándose. Que me hayan agarrado las te... cuestión de segundos... ya está, ya fue', señaló la creadora de contenido para restarle importancia al caso.