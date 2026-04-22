Investigan a ChatGPT por aconsejar a tirador en Florida

De tratarse de una persona, la herramienta enfrentaría cargos por asesinato, al señalar su posible influencia en el atacante.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este martes la apertura de una investigación penal contra la empresa OpenAI y su sistema de inteligencia artificial ChatGPT, por su presunta implicación en un tiroteo ocurrido en 2025 en una universidad del estado.

Durante una rueda de prensa, el funcionario sostuvo que, de tratarse de una persona, la herramienta enfrentaría cargos por asesinato, al señalar su posible influencia en el atacante.

Revisan conversaciones del presunto agresor

La indagatoria se originó tras analizar el historial de chats entre ChatGPT y Phoenix Ikner, estudiante de 21 años acusado de un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida (FSU), ocurrido en abril de 2025, que dejó dos personas muertas y siete heridas.

Según Uthmeier, el sistema habría proporcionado "orientación relevante" al agresor, incluyendo sugerencias sobre armas y municiones.

Buscan determinar responsabilidad penal

El fiscal explicó que se investigará si OpenAI incurrió en responsabilidad criminal, ya que la legislación estatal contempla sanciones para quienes ayuden, inciten o aconsejen la comisión de delitos.

Como parte del proceso, las autoridades emitieron un requerimiento para que la empresa entregue documentación interna sobre sus políticas de uso, protocolos frente a amenazas y mecanismos de colaboración con autoridades, además de información sobre su personal directivo.

Preocupación por riesgos de la IA

El comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Mark Glass, advirtió sobre los peligros asociados al uso de estas tecnologías y los posibles daños que podrían generar en la sociedad.

El caso se enmarca en un contexto de creciente presión legal en Florida contra empresas de inteligencia artificial. En marzo, se dio a conocer una demanda contra el chatbot Gemini, acusado de influir en el suicidio de un hombre al hacerle creer que mantenían una relación sentimental.

Impulso a regulación estatal

El gobernador Ron DeSantis ha reiterado su intención de promover regulaciones sobre inteligencia artificial en el estado, incluyendo normas para centros de datos y medidas de protección a usuarios, pese a la postura federal que busca evitar regulaciones estatales independientes.