Investigan 10 tiroteos aleatorios en Austin, Texas

Las autoridades señalaron que los sospechosos aparentemente cambiaban de vehículo durante los ataques, situación que complicó las labores de rastreo.

Las autoridades de Austin, Texas, investigan una serie de 10 tiroteos registrados entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, hechos que llevaron a las autoridades locales a pedir a los habitantes permanecer en sus casas mientras se desarrollaban las investigaciones.

El alcalde Kirk Watson informó que dos de las agresiones ocurrieron cerca de una estación de bomberos al sur de la ciudad. Posteriormente, confirmó la detención de dos presuntos responsables, por lo que la medida preventiva fue levantada.

Reportan cuatro personas heridas

La jefa del Departamento de Policía de Austin, Lisa Davis, detalló que hasta el momento se tiene el reporte de cuatro personas lesionadas, una de ellas con heridas graves.

Las autoridades identificaron a los sospechosos como dos hombres hispanos de entre 18 y 19 años. Además, difundieron imágenes que corresponderían a capturas de video utilizadas para apoyar la investigación.

Autoridades no encuentran un motivo claro

De acuerdo con Watson, los ataques parecen haber ocurrido de forma aleatoria y, hasta ahora, no existe un motivo definido detrás de las agresiones.

“No hemos identificado ningún motivo específico. De hecho, estas acciones parecen ser aleatorias”, declaró el alcalde.

Las autoridades también señalaron que los sospechosos aparentemente cambiaban de vehículo durante los ataques, situación que complicó las labores de rastreo por parte de la policía.

La investigación continúa para determinar si existen más personas involucradas en los hechos registrados este fin de semana en Austin.