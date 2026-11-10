Investiga FBI presunto homicidio a bordo de crucero en Texas

El MSC Seascape regresó al puerto de Galveston tras reportarse un incidente con un pasajero, pero reanudó su viaje horas después

Este lunes, el FBI inició una investigación por un “presunto homicidio” a bordo de un crucero que regresó a puerto después de zarpar de Galveston, Texas.

De acuerdo con la empresa propietaria del MSC Seascape, el buque ya reanudó su travesía y partió de Galveston la tarde de este lunes.

“Al reportar un incidente con un pasajero a bordo de nuestro barco, las autoridades nos indicaron que regresáramos al puerto de Galveston”, señaló MSC Cruises en un comunicado.

Asimismo, añadió que cooperan plenamente con las autoridades y están brindando apoyo a las personas afectadas.

¿Qué se sabe del crucero MSC Seascape?

El MSC Seascape realiza trayectos desde Galveston hacia el Caribe, con estancias de cinco y siete noches, según el sitio web de la compañía.

El buque tiene 2,270 camarotes, más de 1,600 tripulantes y puede alojar a casi 5,900 pasajeros.

El barco cambió su base de Miami a Galveston en noviembre pasado, de acuerdo con un comunicado.

FBI investiga delitos en altamar

Las investigaciones por homicidio a bordo de cruceros son poco comunes. A principios de este año, un adolescente fue acusado de asesinato y abuso sexual agravado por la muerte de su hermanastra de 18 años en un crucero de Carnival que salió de Florida.