Inundaciones en Bolivia dejan 11 muertos y 20 desaparecidos

El presidente aseguró que su administración prepara la declaración de emergencia nacional, por las afectaciones registradas por este fenómeno

Fuertes lluvias provocaron inundaciones en Bolivia, las cuales dejaron al menos siete personas sin vida y 20 desaparecidos.

De acuerdo con las autoridades, las precipitaciones registradas durante la noche del pasado viernes provocaron el desbordamiento del río Piraí, el cual dejó a decenas de comunidades incomunicadas en el municipio de El Torno.

Alistan declaración de emergencia

El presidente Rodrigo Paz informó que su administración prepara una declaración de "emergencia nacional" debido a las afectaciones registradas por la temporada de lluvias.

"Estamos trabajando en la declaración de emergencia nacional porque este fenómeno de El Niño y La Niña no se van a ir y tendremos tres, cuatro, cinco siguientes meses de alto impacto en lluvias y posteriormente de sequías", alertó Paz.

Durante una rueda de prensa, el mandatario afirmó que dichos fenómenos generaron lluvias récord después de 100 años.

Después de que el viceministro de Defensa Civil confirmó la cifra de personas fallecidas, el presidente expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.

Además, afirmó que debido al manejo de recursos realizado por la pasada administración, solo se tienen tres helicópteros a disposición.

Sin embargo, reiteró que alreededor de 300 policías y militares se encuentran operando en la región, para ayudar en el desalojo de las personas afectadas.