Inundaciones en Acra dejan al menos 12 muertos y 479 rescatados

Las fuertes lluvias en la capital de Ghana provocaron inundaciones que dejaron al menos 12 fallecidos y cientos de personas rescatadas

Al menos 12 personas perdieron la vida y otras 479 fueron rescatadas tras las inundaciones registradas en Acra, capital de Ghana, como consecuencia de las intensas lluvias que han afectado a la ciudad durante los últimos tres días.

El Servicio Nacional de Bomberos de Ghana informó que desplegó equipos de emergencia en diversos sectores para evacuar a residentes atrapados por el agua, luego de que las precipitaciones provocaran daños en viviendas, comercios y vehículos.

Ante el pronóstico de nuevas lluvias en los próximos días, las autoridades exhortaron a los habitantes de las zonas con mayor riesgo de inundación a mantenerse atentos y seguir las recomendaciones emitidas por los organismos de protección civil.

Como parte de la respuesta a la emergencia, el presidente de Ghana, John Dramani Mahama, ordenó al Ministerio de Finanzas liberar 300 millones de cedis, equivalentes a unos 26.5 millones de dólares, provenientes del Fondo de Contingencia.

De esos recursos, la mitad será destinada a brindar asistencia inmediata a las personas y comunidades afectadas, mientras que el resto financiará acciones para reducir el riesgo de futuras inundaciones.

Refuerzan las labores de rescate

Tras realizar un recorrido aéreo por las zonas más afectadas, Mahama instruyó a la Organización Nacional para la Gestión de Desastres (NADMO) identificar a las víctimas y proporcionar apoyo inmediato en los próximos días.

Asimismo, ordenó el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía para fortalecer las operaciones de rescate que continúan en distintos puntos de la capital.

Las lluvias superan ampliamente los registros previos

La Agencia Meteorológica de Ghana informó que durante junio Acra ha acumulado 333 milímetros de lluvia, una cifra muy superior a los 172 milímetros registrados en el mismo periodo del año pasado y a los 85 milímetros acumulados en 2024.

El organismo también destacó que la mayor precipitación registrada en un solo día durante el año pasado fue de aproximadamente 56 milímetros.

Además, pronosticó que durante la tarde y noche de este martes se esperan tormentas eléctricas procedentes de Benín que afectarán distintas regiones del centro, norte y sur del país.

El presidente Mahama exhortó a la población a modificar las prácticas relacionadas con la disposición de residuos y la construcción de viviendas en cauces de agua, al considerar que estas acciones agravan el impacto de las inundaciones.

El mandatario también ordenó la demolición de edificaciones levantadas de manera ilegal en esas zonas, al advertir que las acciones irresponsables de unos cuantos terminan poniendo en riesgo a comunidades enteras.

Acra ya enfrentó una tragedia similar en 2015, cuando fuertes inundaciones provocaron la explosión de una gasolinera y dejaron un saldo de 150 personas fallecidas.