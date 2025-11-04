Interceptan narco submarino con 1.7 toneladas rumbo a Europa

Autoridades de Portugal, con apoyo de Reino Unido y EUA, frenaron el cargamento en el Atlántico; cuatro tripulantes viajaban a bordo del semisumergible.

La Policía Judicial (PJ) y la Armada de Portugal lograron interceptar en el océano Atlántico un narcosubmarino que trasladaba más de 1.7 toneladas de cocaína hacia la península ibérica. El operativo contó con apoyo del Reino Unido y Estados Unidos, según informó la PJ este lunes.

Dentro del semisumergible viajaban cuatro tripulantes junto a la carga, cuyo destino final serían distintos países europeos. Las autoridades no detallaron el punto exacto desde el que zarpó la embarcación ni la ruta original que seguía antes de ser interceptada.

La Policía Judicial (PJ) y la Armada de Portugal confirmaron que este aseguramiento se dio en días recientes, luego de un seguimiento coordinado a nivel internacional en mar abierto. La operación fue catalogada como un golpe relevante para las estructuras criminales que operan el tráfico transatlántico.

Además del cargamento, los cuatro tripulantes quedaron bajo custodia. La PJ detalló que continúan las investigaciones para identificar la red que financió, organizó y envió el narcosubmarino hacia Europa.