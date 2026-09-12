Interceptan barco pesquero con 55 fardos de droga en el Caribe

Cuatro tripulantes fueron aprehendidos tras intentar deshacerse del cargamento al notar la presencia de unidades militares.

Una operación conjunta e interinstitucional entre las Fuerzas Armadas de Honduras y el Ministerio Público culminó con la interceptación de la embarcación pesquera "First in Line", la aprehensión de cuatro tripulantes de nacionalidad hondureña y el decomiso de 55 fardos con presunta droga en aguas del Caribe.

El operativo militar y judicial se ejecutó a 135 millas náuticas al noreste del departamento de Gracias a Dios, en las inmediaciones de los bancos de pesca Rosalinda. La intervención fue realizada por la Fuerza Aérea Hondureña y las Fuerzas Especiales Navales, en coordinación estratégica con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

De acuerdo con el informe oficial, al percatarse de la presencia de las unidades navales, la tripulación comenzó a arrojar el cargamento al mar en un intento por evadir a las autoridades. La rápida maniobra de los efectivos militares permitió recuperar la totalidad de los 55 fardos vertidos al agua.

Traslado de evidencias y procesamiento penal

Tanto los cuatro detenidos como el cargamento asegurado son trasladados hacia una base naval en el Atlántico, donde se llevará a cabo el conteo formal de la sustancia, las pruebas de campo correspondientes y la posterior puesta a disposición del Ministerio Público para el inicio del proceso penal.