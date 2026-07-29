Intercepta EUA misiles lanzados por Irán en Medio Oriente

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que Irán lanzó un presunto "ataque sorpresa" con misiles balísticos contra bases militares de EUA en Oriente Medio, pero todos los proyectiles fueron interceptados y no se reportaron daños ni víctimas de acuerdo con las autoridades estadounidenses.

Según el CENTCOM, el lanzamiento ocurrió alrededor de las 17:45 horas (tiempo local) y fue atribuido a la Guardia Revolucionaria Islámica.

"Las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron varios misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio. Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito. Las fuerzas estadounidenses permanecen en estado de alerta y en alto nivel de preparación", señaló el organismo militar a través de su cuenta oficial en X.

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Reportan ataque contra base en Jordania

Antes del pronunciamiento de CENTCOM, medios iraníes y el portal Axios informaron sobre un ataque dirigido contra una base militar estadounidense en Jordania.

De confirmarse, sería la primera acción militar atribuida a Irán desde que el presidente Donald Trump suspendió los ataques contra territorio iraní el pasado viernes para dar paso a una nueva ronda de negociaciones multilaterales.

Un día antes, Trump afirmó que las conversaciones con Irán avanzan, aunque advirtió que Estados Unidos reanudará las operaciones militares si no se alcanza un acuerdo.

"Estamos manteniendo conversaciones muy profundas con Irán. Si no lo consiguen, volveremos a una operación militar muy poderosa", declaró el mandatario.

Irán endurece su postura sobre Ormuz

En paralelo, Teherán anunció que no permitirá el tránsito por el estrecho de Ormuz de embarcaciones pertenecientes a compañías o países que reciban recursos iraníes bloqueados por sanciones internacionales.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que la seguridad del estrecho depende de la salida de las fuerzas estadounidenses de la región y advirtió que, mientras Irán no pueda exportar petróleo con normalidad, otros países de la zona tampoco deberían hacerlo.

Siguen las negociaciones

Las negociaciones continúan con la mediación de Omán y la participación de representantes de Catar, Egipto y Pakistán, además de los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

El intercambio de advertencias ocurre mientras ambas partes buscan avanzar en un acuerdo que reduzca la tensión en Oriente Medio, aunque los acontecimientos recientes reflejan que la situación en la región continúa siendo incierta.