Instructor y piloto mueren en accidente aéreo en Pakistán

El comunicado militar confirmó sus muertes, pero no detalló la fase del vuelo en la que surgió la falla ni las maniobras realizadas antes del impacto

Un instructor y un piloto en formación del Ejército de Pakistán murieron este lunes 12 de octubre cuando su avión de entrenamiento se desplomó cerca de Nawan Killi, en la zona de Quetta, capital de la provincia de Baluchistán.

La institución militar atribuyó el accidente a una falla técnica, aunque no explicó qué componente presentó el problema.

La aeronave, un PAC MFI-17 Mushshak perteneciente a la aviación del Ejército, realizaba un vuelo de entrenamiento en el suroeste del país. De acuerdo con la oficina de comunicación militar, conocida como ISPR, el desplome ocurrió alrededor del mediodía.

Identifican al instructor y al piloto en formación

Los fallecidos fueron identificados como el mayor Husnain Shehzad Humayun, piloto instructor, y el capitán Abdul Samad, piloto en formación. Ambos viajaban en la aeronave cuando ocurrió el accidente.

El comunicado militar confirmó sus muertes, pero no detalló la fase del vuelo en la que surgió la falla ni las maniobras realizadas antes del impacto. Tampoco precisó el punto de salida o el recorrido previsto para la misión.

El Ejército señala una falla técnica sin ofrecer más detalles

La explicación oficial se limita, por ahora, a una falla técnica durante el vuelo de entrenamiento. No se ha informado si el problema estuvo relacionado con el motor, los controles u otro sistema de la aeronave.

El presidente Asif Ali Zardari y el primer ministro Shehbaz Sharif expresaron sus condolencias a las familias de los dos oficiales. En mensajes separados, reconocieron su servicio y manifestaron solidaridad con sus seres queridos.

El accidente de Quetta se suma a otros incidentes de aviación militar registrados este año en Pakistán. En junio, un avión de la Fuerza Aérea cayó durante un vuelo de entrenamiento en Mardan, en el noroeste del país, y murieron sus dos pilotos.

Se trata de hechos distintos y no se ha establecido una relación entre sus causas. En el caso del Mushshak, permanecen sin divulgar los detalles técnicos que permitan reconstruir cómo ocurrió el desplome.