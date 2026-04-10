Instagram clasificará los contenidos para menores de 13 años

Esta actualización busca fortalecer la protección de los adolescentes y, al mismo tiempo, ofrecer a los padres herramientas más eficaces

Desde este jueves, las cuentas para adolescentes de Instagram incorporan nuevas medidas que limitan el acceso a contenidos sensibles. Los perfiles de usuarios entre 14 y 16 años, que ya cuentan con supervisión parental obligatoria, solo mostrarán publicaciones adecuadas para menores de 13 años, bajo un sistema de clasificación inspirado en el utilizado en la industria cinematográfica.

Con este ajuste, los menores de 16 años quedarán excluidos de contenidos considerados perturbadores o inapropiados, como imágenes de accidentes, material gore, publicaciones que fomenten conductas riesgosas —incluyendo acrobacias peligrosas o trastornos alimentarios—, así como contenidos relacionados con alcohol, tabaco o lenguaje ofensivo.

Refuerzan filtros y control parental en Instagram

Aunque la plataforma ya contaba con restricciones sobre contenido delicado, este nuevo esquema representa un endurecimiento de los filtros. La responsable de Asuntos Públicos de Meta, Hélène Verbrugghe, explicó en rueda de prensa que esta actualización busca fortalecer la protección de los adolescentes y, al mismo tiempo, ofrecer a los padres herramientas más eficaces para acompañar el uso responsable del entorno digital.

La clasificación por edades se aplicará en todo el ecosistema de Instagram, incluyendo 'stories', comentarios y recomendaciones. Según la directiva, se ha trabajado para impedir que en cualquiera de estos espacios aparezcan imágenes sensibles o lenguaje inadecuado.

Inteligencia artificial y participación de padres

De acuerdo con Verbrugghe, este sistema —calificado como la mayor innovación implementada hasta ahora— ya ha sido probado durante meses en Estados Unidos con resultados positivos, al permitir a los padres comprender mejor los contenidos que consumen sus hijos y reducir la sensación de riesgo frente al entorno digital.

La selección de publicaciones está a cargo de una inteligencia artificial entrenada para evaluar la sensibilidad del contenido. Además, el modelo fue reforzado con la participación de padres, quienes clasificaron más de tres millones de piezas dirigidas a menores de 16 años.

Asimismo, los padres pueden enviar retroalimentación en cualquier momento sobre determinadas publicaciones, lo que permite que el sistema se actualice de forma constante con criterios parentales.

Medidas adicionales para proteger a menores

Estas nuevas reglas se activan automáticamente en todas las cuentas de adolescentes, un entorno lanzado en 2024 que incluye supervisión obligatoria para usuarios de entre 14 y 16 años, así como restricciones para interactuar únicamente con personas conocidas.

Entre las herramientas disponibles también se encuentran límites de uso diario —como el bloqueo de la aplicación entre las 22:00 y las 7:00 horas—, funciones de monitoreo de intereses y un sistema de alertas que notifica a los padres si sus hijos acceden a contenido inapropiado.

Importancia del acompañamiento familiar

El objetivo de estas medidas es adaptar la plataforma a las distintas etapas de desarrollo de los adolescentes, promoviendo un entorno digital más seguro y positivo sin perder el atractivo del servicio.

En este contexto, la psicóloga María González, especialista en acompañamiento familiar y colaboradora de Meta, subrayó que el acceso de los jóvenes a las redes sociales es inevitable, por lo que el enfoque debe centrarse en garantizar un uso responsable y seguro.

“Acompañar no es vigilar. Si se actúa desde el miedo o el rechazo, los adolescentes pueden aislarse y sentirse incomprendidos”, advirtió.

La experta insistió en la necesidad de fomentar el diálogo entre padres e hijos, superar las brechas generacionales y construir una relación basada en la confianza para afrontar los desafíos del entorno digital.

```