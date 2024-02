¡Insólito! Artista subasta su piel con tatuajes

Una subasta de la piel tatuada de un artista austriaco fue cancelada después de que un coleccionista compró las 12 piezas por "una suma de siete cifras" antes del evento. La venta de la piel de Wolfgang Flatz estaba prevista para el 8 de febrero en la Pinakothek der Moderne, museo de arte moderno y contemporáneo de Múnich.

Los lotes han sido adquiridos por un coleccionista suizo, que recibirá fotografías en blanco y negro de los mismos hasta su cesión póstuma. El resto de la piel tatuada se entregará al hijo del artista. Los tatuajes incluyen el nombre del artista en cirílico y una cita del filósofo romano Cicerón: "Dum spiro spero" (mientras respiro espero).

La subasta, titulada "Arriesgar el propio pellejo", iba a ser dirigida por el subastador y presidente de Christie's, Dirk Boll. Una página ahora eliminada en el sitio web de Christie's describía cómo "la subasta ofrece una oportunidad única de adquirir una pieza significativa del futuro de la historia del arte, ya que es la primera vez que un artista vende su cuerpo real como obra de arte durante su vida". .

Wolfgang Flatz muestra sus tatuajes en la Pinakothek der Moderne de Múnich

El evento se organizó como preludio de la retrospectiva de la obra de Flatz en el museo de Múnich, Something Wrong with Physical Sculpture , que se extenderá hasta mayo de 2024 e incluye una obra que ofrece a los visitantes la oportunidad de lanzar dardos a su cuerpo. Una parte no revelada de los beneficios de la venta se destinará a las colecciones de pintura del estado de Baviera y a la Fundación Flatz, creada por el artista para fomentar la "expresión artística".

La venta plantea algunos de los desafíos éticos y legales relacionados con la producción, exhibición y venta de obras de arte de vanguardia, en particular el movimiento accionista vienés (que abarca las décadas de 1960 y 1970), con el que Flatz estuvo asociado.





